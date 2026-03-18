Bezzi durissimo: 'Milan inguardabile con la Lazio. Allegri ha sbagliato'

Addio Scudetto. Questa è la sentenza che lascia la 29^ giornata di Serie A al Milan e ai suoi tifosi. La brutta sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri ha completamente spazzato via qualsiasi speranza di recuperare l'Inter che qualche ora prima aveva pareggiato 1-1 contro l'Atalanta. Battendo i biancocelesti, il Milan avrebbe fatto un doppio balzo in avanti: avrebbe cementato la qualificazione alla prossima Champions League e sarebbe tornata a -5 dai nerazzurri con nove partite da giocare. A commentare la deludente prestazione rossonera contro la squadra capitolina ci ha pensato il giornalista Gianni Bezzi, ospite a 'Maracanà' su 'TMW Radio'. Ecco il suo pensiero sulla squadra di Max Allegri.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Bezzi duro: “Milan inguardabile contro la Lazio, mi ha deluso. Allegri ha sbagliato completamente”
INTERVISTE
Bezzi duro: “Milan inguardabile contro la Lazio, mi ha deluso. Allegri ha sbagliato completamente”
Il giornalista Gianni Bezzi ha commentato la prestazione del Milan di Massimiliano Allegri contro la Lazio. Ecco le sue parole a 'Maracanà' su TMW Radio
LEGGI ANCHE: Milan, la rabbia di Leao verso Pulisic. Delineato il futuro di tre giocatori. Derby milanese per NBA Europe
Sul Milan di Massimiliano Allegri uscito sconfitto dalla gara contro la Lazio: "Stavolta ha deluso. Dopo che l'Inter aveva fatto questo regalone, ho visto un Milan inguardabile, che ha giocato nella maniera peggiore. Chi doveva dare di più in campo ha deluso profondamente. Non so perché abbia sbagliato così tanto. La stagione resta importante, ma con la Lazio ha sbagliato completamente".
© RIPRODUZIONE RISERVATA