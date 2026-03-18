Bezzi durissimo: 'Milan inguardabile con la Lazio. Allegri ha sbagliato'

Addio Scudetto. Questa è la sentenza che lascia la 29^ giornata di Serie A al Milan e ai suoi tifosi. La brutta sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri ha completamente spazzato via qualsiasi speranza di recuperare l'Inter che qualche ora prima aveva pareggiato 1-1 contro l'Atalanta. Battendo i biancocelesti, il Milan avrebbe fatto un doppio balzo in avanti: avrebbe cementato la qualificazione alla prossima Champions League e sarebbe tornata a -5 dai nerazzurri con nove partite da giocare. A commentare la deludente prestazione rossonera contro la squadra capitolina ci ha pensato il giornalista Gianni Bezzi, ospite a 'Maracanà' su 'TMW Radio'. Ecco il suo pensiero sulla squadra di Max Allegri.