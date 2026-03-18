Milan, senti Guidi: 'Leao, reazione immatura, non puoi fare...'

Milan, quanti punti mancano davvero all’obiettivo Champions? L’analisi degli ultimi 10 anni di Serie A
A chiudere il dialogo, poi, è stato anche Luigi Garlando che ha dichiarato: "Io quello che rimprovero ad Allegri, è inaccettabile che il Milan giochi sempre allo stesso modo, che regalo un tempo, che sta bloccato, chiuso, e poi se sta sotto butta dentro Nkunku...È tutta la stagione che fa così. Secondo me ha delle responsabilità. Doveva avere più coraggio, e Leao ovviamente sta bruciando l'ennesima stagione della sua vita. È più vicino al tramonto che all'esordio".
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