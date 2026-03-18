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Guidi: “Leao? La reazione che ha avuto in campo è immatura” E Garlando…

Milan, senti Guidi: 'Leao, reazione immatura, non puoi fare...'
Il giornalista Marco Guidi ha voluto parlare della questione legata a Rafael Leao dopo il match tra Lazio e Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante il solito appuntamento con "La Tripletta", podcast ideato dalla Gazzetta dello Sport, il giornalista Marco Guidi ha voluto parlare della questione legata a Rafael Leao, numero 10 del Milan: dai battibecchi con Pulisic contro la Lazio fino all'equivoco a livello tattico. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Guidi

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"È vero, in quelle due occasioni ha fatto il movimento giusto e Pulisic non gli ha datto la palla. La reazione che ha avuto in campo è immatura, perché non puoi fare un gestaccio verso il tuo compagno che non ti ha dato la palla, soprattutto se quello che stai dando tu alla squadra è poco". 

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A chiudere il dialogo, poi, è stato anche Luigi Garlando che ha dichiarato: "Io quello che rimprovero ad Allegri, è inaccettabile che il Milan giochi sempre allo stesso modo, che regalo un tempo, che sta bloccato, chiuso, e poi se sta sotto butta dentro Nkunku...È tutta la stagione che fa così. Secondo me ha delle responsabilità. Doveva avere più coraggio, e Leao ovviamente sta bruciando l'ennesima stagione della sua vita. È più vicino al tramonto che all'esordio".

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