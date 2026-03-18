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Cucciari critico: “Leao? Eterno giocatore che deve esplodere. Sembra faccia tutto con sufficienza”

Cucciari: 'Leao sembra giochi con sufficienza. Ecco cosa non capisco...'
Alessandro Cucciari (allenatore) ha parlato del Milan e di Rafael Leao durante 'Maracanà'. Ecco le sue dichiarazioni a 'TMW Radio'
Redazione

Ospite nel pomeriggio di 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', l'ex centrocampista della Roma Alessandro Cucciari ha commentato i principali temi che ha lasciato la 29^ giornata di Serie A. Ovviamente, non poteva mancare un commento sul Milan e su Rafael Leao, al centro delle polemiche dopo quello che è successo al momento del cambio per Fullkrug. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Le parole di Cucciari su Rafael Leao

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Come si sarebbe comportato con Leao? "E' un eterno giocatore che deve esplodere, ma ha sempre rendimenti altalenanti che lasciano perplessi. Potenzialmente è un grande calciatore, ma sembra quasi che faccia tutto con sufficienza. Non riesco a comprendere perché con queste doti non si metta al servizio della squadra".

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Poi, così sulla possibilità che il Napoli rientri nella lotta Scudetto: "Il Napoli può fare un finale di stagione importante ma sono tanti i punti di vantaggio dell'Inter. Io credo onestamente che l'Inter non possa perdere lo Scudetto. Ci sono state troppe squadre che hanno faticato. Hanno fatto vedere qualcosa ma poi si sono fermate, l'Inter è stata la più continua".

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