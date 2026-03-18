Cucciari: 'Leao sembra giochi con sufficienza. Ecco cosa non capisco...'

Alessandro Cucciari (allenatore) ha parlato del Milan e di Rafael Leao durante 'Maracanà'. Ecco le sue dichiarazioni a 'TMW Radio'

Ospite nel pomeriggio di 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', l'ex centrocampista della Roma Alessandro Cucciari ha commentato i principali temi che ha lasciato la 29^ giornata di Serie A. Ovviamente, non poteva mancare un commento sul Milan e su Rafael Leao , al centro delle polemiche dopo quello che è successo al momento del cambio per Fullkrug. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Le parole di Cucciari su Rafael Leao

Come si sarebbe comportato con Leao? "E' un eterno giocatore che deve esplodere, ma ha sempre rendimenti altalenanti che lasciano perplessi. Potenzialmente è un grande calciatore, ma sembra quasi che faccia tutto con sufficienza. Non riesco a comprendere perché con queste doti non si metta al servizio della squadra".