Cucciari: 'Leao sembra giochi con sufficienza. Ecco cosa non capisco...'

Alessandro Cucciari (allenatore) ha parlato del Milan e di Rafael Leao durante 'Maracanà'. Ecco le sue dichiarazioni a 'TMW Radio'
Ospite nel pomeriggio di 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', l'ex centrocampista della Roma Alessandro Cucciari ha commentato i principali temi che ha lasciato la 29^ giornata di Serie A. Ovviamente, non poteva mancare un commento sul Milan e su Rafael Leao, al centro delle polemiche dopo quello che è successo al momento del cambio per Fullkrug. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Le parole di Cucciari su Rafael Leao
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Come si sarebbe comportato con Leao? "E' un eterno giocatore che deve esplodere, ma ha sempre rendimenti altalenanti che lasciano perplessi. Potenzialmente è un grande calciatore, ma sembra quasi che faccia tutto con sufficienza. Non riesco a comprendere perché con queste doti non si metta al servizio della squadra".