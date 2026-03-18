Braglia: 'Corsa Champions? Vedo il Milan fuori dalle prime quattro'

"La Juve per me potrebbe arrivarci. Per me rischia il Milan, che vedo fuori dalle prime quattro. Quando entri in un loop negativo e ci sono degli elementi che mostrano malumore...la società si aspettava di essere più vicina all'Inter. Aver perso in quella maniera a Roma, mancano ancora 9 partite e quelle dietro stanno meglio del Milan. Tra Juve e Roma comunque la Juve dovrebbe fare mea culpa, ma qui il problema è la società, che ha impiegato troppo tempo nella scelta delle persone giuste".