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INTERVISTE

Braglia a sorpresa: “Champions? Vedo il Milan fuori dalle prime quattro. Le altre stanno meglio dei rossoneri”

Braglia: 'Corsa Champions? Vedo il Milan fuori dalle prime quattro'
L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la corsa Champions, col Milan che rischia
Redazione

Al termine della 29^ giornata di Serie A, il Milan si trova a soli 7 punti di vantaggio rispetto alla Juventus quinta. Con il sogno di rimontare l'Inter ormai svanito dopo il k.o. con la Lazio, i rossoneri devono stare attenti per la qualificazione in Champions League. A parlare di questo tema e della lotta Scudetto è l'ex portiere Simone Braglia ai microfoni di 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio'. Di seguito le sue parole.

'Maracanà', le parole di Simone Braglia

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Roma e Juve, per chi la mancata Champions sarebbe un fallimento?

"La Juve per me potrebbe arrivarci. Per me rischia il Milan, che vedo fuori dalle prime quattro. Quando entri in un loop negativo e ci sono degli elementi che mostrano malumore...la società si aspettava di essere più vicina all'Inter. Aver perso in quella maniera a Roma, mancano ancora 9 partite e quelle dietro stanno meglio del Milan. Tra Juve e Roma comunque la Juve dovrebbe fare mea culpa, ma qui il problema è la società, che ha impiegato troppo tempo nella scelta delle persone giuste".

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Il Napoli può rientrare a sorpresa nella lotta Scudetto?

"Il calcio è sorprendente e bello anche per questo. L'Inter, col recupero di Calhanoglu e Lautaro non avrà problemi a vincere lo Scudetto".

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La Fiorentina può fermare l'Inter nel prossimo turno?

"E' più importante per l'Inter questa sfida. Dovesse vincere, metterebbe una seria ipoteca sul titolo, fermando le velleità di Milan e Napoli. La Fiorentina sa vincere ora le partite che deve vincere. E saranno altre che saranno fondamentali più avanti".

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