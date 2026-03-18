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Milan, Yildiz su Allegri: “Gli devo tanto di questa mia vita”

Milan, Yildiz su Allegri: “Gli devo tanto di questa mia vita” - immagine 1
Kenan Yildiz, giocatore della Juventus, ha voluto parlare di Massimiliano Allegri, ex allenatore bianconero ora al Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante il corso della lunghissima intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, il giovane calciatore della Juventus Kenan Yildiz ha voluto spendere alcune parole anche su Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan che, durante i suoi anni in bianconero, che lo ha fatto esordire con la prima squadra. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Milan, le parole di Yildiz su Massimiliano Allegri

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«Gli devo tanto, tutta questa vita, per come è cominciata. Provo gratitudine anche per Montella che mi ha portato in nazionale».

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Quando Massimiliano Allegri sedeva ancora sulla panchina della Juventus, l'attuale numero 10 bianconero ha giocato con lui una sola stagione, quella del 2023-2024: l'ultima di Allegri e la prima nel mondo dei professionisti per Yildiz. L'esordio è arrivato nel novembre 2023 e, in pochissimo tempo, il giovane è diventato un elemento chiave dell'attacco bianconero.

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Per la giovane stella bianconera, tra Serie A e Coppa Italia sono arrivate ben 32 presenze, in cui ha segnato 4 gol e fornito 2 assist ai suoi compagni di squadra.

 

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