I numeri del turco con Allegri in panchina—
Quando Massimiliano Allegri sedeva ancora sulla panchina della Juventus, l'attuale numero 10 bianconero ha giocato con lui una sola stagione, quella del 2023-2024: l'ultima di Allegri e la prima nel mondo dei professionisti per Yildiz. L'esordio è arrivato nel novembre 2023 e, in pochissimo tempo, il giovane è diventato un elemento chiave dell'attacco bianconero.
Per la giovane stella bianconera, tra Serie A e Coppa Italia sono arrivate ben 32 presenze, in cui ha segnato 4 gol e fornito 2 assist ai suoi compagni di squadra.
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