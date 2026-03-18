I numeri del turco con Allegri in panchina

Quando Massimiliano Allegri sedeva ancora sulla panchina della Juventus, l'attuale numero 10 bianconero ha giocato con lui una sola stagione, quella del 2023-2024: l'ultima di Allegri e la prima nel mondo dei professionisti per Yildiz. L'esordio è arrivato nel novembre 2023 e, in pochissimo tempo, il giovane è diventato un elemento chiave dell'attacco bianconero.