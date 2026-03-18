Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, tra polemiche e numeri: il club rossonero è il più accessibile d’Europa

ULTIME MILAN NEWS

Milan, tra polemiche e numeri: il club rossonero è il più accessibile d’Europa

Milan, tra polemiche e numeri: il club rossonero è il più accessibile d’Europa - immagine 1
Dopo le varie e recenti polemiche legate ai costi dei biglietti per Milan-Juventus, analizziamo la gestione prezzi del club rossonero
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo le varie e recenti polemiche legate ai costi dei biglietti per Milan-Juventus, che hanno acceso il dibattito tra i tifosi, è molto interessante analizzare come il club abbia gestito l'attuale stagione calcistica sotto il profilo dei costi.

Nonostante il cambio radicale tra panchina e nuovi acquisti, il club rossonero ha deciso di tenere invariato il prezzo dell'abbonamento a San Siro. I numeri, infatti, sono più che positivi:

LEGGI ANCHE

  • 15 euro a partita. Questo è il costo medio di un match garantito con l'acquisto di un abbonamento, posizionando il club rossonero tra quelli più accessibili in Europa.

    • Circa il 50% di San Siro, infatti, è composto da abbonati: sia tifosi che hanno voluto rinnovare il proprio abbonamento, sia altri che hanno voluto iniziare una 'nuova avventura' tra gli spalti di San Siro.

    LA QUESTIONE BIG MATCH

    Se i prezzi dei big match, come quello contro la Juventus, di solito sono più 'alti', il confronto con l'Inter mostra una gestione nettamente migliore da parte dei rossoneri, che mantiene comunque dei prezzi più bassi rispetto ai nerazzurri.

    Se si guardano i settori, il listino prezzi del club rossonero risulta inferiore del 15% circa rispetto a quello di Inter e Juventus. Basti ripensare al derby dell'8 marzo: dal primo anello blu al terzo anello rosso, i tifosi hanno risparmiato circa 10 euro a biglietto.

    Da segnalare, inoltre, il costo legato alla Curva Sud: un tagliando per entrare al secondo anello blu costa, infatti, soli 49 euro.

    Non sempre, ovviamente, ci sono sfide di cartello. Nei match contro le più piccole della Serie A, i prezzi d'ingresso sono decisamente contenuti:

  • 14 euro per il Terzo Anello Blu

  • 29 euro per il Secondo anello Blu e Verde

  • 39 euro per il Primo anello Blu e Verde.

    • LEGGI ANCHE: Capello: “Napoli in grande forma. Milan, troppi rallentamenti. Inter, penso che…”

    Altro punto a favore dei rossoneri è il cambio nominativo: il Milan offre la possibilità di effettuare il cambio nominativo in modo totalmente gratuito, a differenza di quanto stia facendo l'Inter. Con questa opzione, il club permette all'abbonato di vendere il proprio tagliando senza nessun tipo di costo aggiuntivo.

    Leggi anche
    Milan-Juventus, il caro prezzi scatena la rabbia del popolo rossonero: “Non siamo...
    Milan, ottime notizie per Pulisic: convocato dagli Stati Uniti

    © RIPRODUZIONE RISERVATA