Circa il 50% di San Siro, infatti, è composto da abbonati: sia tifosi che hanno voluto rinnovare il proprio abbonamento, sia altri che hanno voluto iniziare una 'nuova avventura' tra gli spalti di San Siro.
LA QUESTIONE BIG MATCH
Se i prezzi dei big match, come quello contro la Juventus, di solito sono più 'alti', il confronto con l'Inter mostra una gestione nettamente migliore da parte dei rossoneri, che mantiene comunque dei prezzi più bassi rispetto ai nerazzurri.
Se si guardano i settori, il listino prezzi del club rossonero risulta inferiore del 15% circa rispetto a quello di Inter e Juventus. Basti ripensare al derby dell'8 marzo: dal primo anello blu al terzo anello rosso, i tifosi hanno risparmiato circa 10 euro a biglietto.
Da segnalare, inoltre, il costo legato alla Curva Sud: un tagliando per entrare al secondo anello blu costa, infatti, soli 49 euro.
Non sempre, ovviamente, ci sono sfide di cartello. Nei match contro le più piccole della Serie A, i prezzi d'ingresso sono decisamente contenuti:
Altro punto a favore dei rossoneri è il cambio nominativo: il Milan offre la possibilità di effettuare il cambio nominativo in modo totalmente gratuito, a differenza di quanto stia facendo l'Inter. Con questa opzione, il club permette all'abbonato di vendere il proprio tagliando senza nessun tipo di costo aggiuntivo.
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