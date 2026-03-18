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Milan, ottime notizie per Pulisic: convocato dagli Stati Uniti

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Christian Pulisic, calciatore del Milan, è stato convocato da Mauricio Pochettino per le ultime due amichevoli di marzo
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Non c'era alcun dubbio, ma è arrivata finalmente la conferma: Christian Pulisic, attaccante del Milan, è stato convocato dal Commissario Tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, per le due amichevoli di marzo che verranno disputate durante l'ultima sosta delle stagione.

Per gli uomini di Pochettino, prima si presenta il Belgio, poi il Portogallo di Cristiano Ronaldo. L'allenatore argentino ha selezionato attentamente ben 27 giocatori, tra cui il numero 11 rossonero: che sia la volta buona per il riscatto? Il calciatore deve ancora mettere a segno una rete nel 2026: l'ultima contro il Verona in trasferta a dicembre 2025. Ecco, di seguito, la lista completa dei convocati:

La lista dei convocati

Portieri: Brady, Celentano, Freese, Turner

Difensori: Arfsten, Freeman, McKenzie, Ream, Richards, A. Robinson, M. Robinson, Scally, Trusty

Centrocampisti: Berhalter, Cardoso, McKennie, Morris, Reyna, Roldan, Tessmann, Tillman

Attaccanti: Aaronson, Agyemang, Balogun, Pepi, Pulisic, Weah

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