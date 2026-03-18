Lo ha annunciato, a 'The Athletic', Brad Zager , il Presidente di 'Fox Sports': "Era in cima alla lista delle persone che volevamo per questi Mondiali. Non c'era motivo per non vedere se fosse disposto a farlo".

Ibra ha risposto positivamente all'appello di 'Fox Sports' e sarà in studio già l'11 giugno, in occasione del match inaugurale dei Mondiali. 'Fox Sports', a quanto pare, sta trattando anche con David Beckham e Jürgen Klopp: vuole una platea di intenditori.