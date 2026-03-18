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Un nuovo lavoro per Ibrahimovic: ecco cosa andrà a fare il Senior Advisor di RedBird per il Milan

Un nuovo lavoro per Ibrahimovic: ecco cosa andrà a fare il Senior Advisor di RedBird per il Milan
Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante rossonero e attualmente Senior Advisor di RedBird per il Milan, inizierà un nuovo lavoro tra qualche mese. Vi spieghiamo in questo articolo di cosa si tratta nello specifico
Daniele Triolo Redattore 

Un nuovo lavoro per Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale soprattutto per il club di Via Aldo Rossi: una professione, a lui oggi inedita, che lo terrà occupato la prossima estate. Di cosa si tratta?

Ibrahimovic in 'Fox Sports': sarà opinionista ai Mondiali

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Ibra sarà uno degli opinionisti di punta della tv statunitense 'Fox Sports' per i Mondiali che si svolgeranno negli Stati Uniti d'America, in Messico e in Canada in estate, dall'11 giugno al 19 luglio prossimo.

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Lo ha annunciato, a 'The Athletic', Brad Zager, il Presidente di 'Fox Sports': "Era in cima alla lista delle persone che volevamo per questi Mondiali. Non c'era motivo per non vedere se fosse disposto a farlo".

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Ibra ha risposto positivamente all'appello di 'Fox Sports' e sarà in studio già l'11 giugno, in occasione del match inaugurale dei Mondiali. 'Fox Sports', a quanto pare, sta trattando anche con David Beckham e Jürgen Klopp: vuole una platea di intenditori.

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