Quindi, la disamina è scesa, più, nello specifico, sulla situazione di Rafael Leao, attaccante del Milan uscito al 67' della partita contro la Lazio tra le polemiche, in una sceneggiata francamente evitabile, poiché scontento di non essere stato servito da Christian Pulisic in un paio di circostanze. Un teatrino al quale Mike Maignan e lo stesso Allegri hanno provato a riparare, senza grosso esito.

"Non ha fatto nulla e va fuori dal campo mandando a quel paese l'allenatore" — "E' uno dei giocatori più sostituiti in corsa, da Stefano Pioli a Paulo Fonseca, passando per Allegri. Credo che Leao sia il giocatore più pagato nella storia del Milan. E' stato pagato 28 milioni di euro, oltre a 25 milioni di euro al Lille al rinnovo. È il giocatore più pagato del Milan, prende 6,5 milioni di euro più premi, ed è un giocatore che dopo aver fatto una partita inguardabile non ha fatto nulla", ha esordito Ravezzani sul portoghese.

"E in più se ne va fuori dal campo mandando a quel paese l'allenatore - ha proseguito il giornalista sportivo -. Chiediamoci perché non è mai titolare, se non a corrente alternata, nel Portogallo. Prima esce il Milan da questo equivoco, meglio sarà. Non può andare avanti il Milan con Leao, perché quando si tratta di fare la battaglia, Leao non la fa. Quando lo vendi però, devi stare attento anche a chi compri. Perché non è banale trovare uno più forte di lui".