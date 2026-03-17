Trevisani: 'Leao? Non condivido che il Milan abbia perso per colpa sua'

Con il k.o. esterno del Milan contro la Lazio di Maurizio Sarri , il Diavolo saluta quasi definitivamente il sogno Scudetto , bruciando l'opportunità di tornare a -5 dall'Inter di Chivu, fermata sull' 1-1 dall'Atalanta nell'ultimo turno di Serie A. Leggendo sui social, ma non solo, il motivo principale per cui i rossonero hanno perso contro i biancocelesti sembra essere Rafael Leao , al centro delle polemiche per quello che è successo al momento del cambio . Per il giornalista Riccardo Trevisani , invece, non è così. Il telecronista ha parlato di Lazio-Milan a 'SportMediaset' e queste sono le sue dichiarazioni.

"Il Milan non se l'è proprio giocata l’occasione che aveva. Lezione di calcio di Sarri, con la Lazio, che era undicesima e col quindicesimo attacco della Serie A. Questa differenza con il Milan secondo non si è vista. Rischia la Champions League? Assolutamente no e credo possa arrivare ancora secondo. Leao? Di sicuro è scoppiato un caso. Ma non condivido che il Milan abbia perso per colpa sua".