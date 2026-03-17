Milan, nervi tesi. La lite Leao-Pulisic, lo sfogo di Fofana: cosa succede

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Insomma non sembra esserci un clima bellissimo in questo momento intorno al Milan ed è un paradosso vista la stagione che sta facendo la squadra in pienissima corsa per centrare l'obiettivo che si era prefissata. Clima che arriva dopo la terza sconfitta stagionale in campionato, non la decima. Certo dispiace anche per come sia arrivata, ma il Diavolo sta facendo il massimo con gli elementi che ha a disposizione e non deve scomporsi ora. C'è ancora da consolidare il posto in Champions League e per farlo servono tutti i giocatori al massimo della forma psico fisica. Ciliegina sulla torta a esacerbare ancora di più il clima le parole di Fofana che ha parlato all'Equipe di un ruolo che lui propriamente non voleva. E' un peccato che si parli così del Milan (le critiche dopo Lazio-Milan sono giuste, ma non mettere in discussione tutte la stagione) dopo quanto ha lavorato duramente tutta la squadra.
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