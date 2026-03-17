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Milan, nervi tesi. La lite Leao-Pulisic, lo sfogo di Fofana: cosa succede

Milan, nervi tesi. La lite Leao-Pulisic, lo sfogo di Fofana: cosa succede
Milan, dopo la sconfitta contro la Lazio sono uscite in poche ore tutte notizie 'pesanti' sul clima che circonda i rossoneri in vista delle ultime partite stagionali
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano gli strascichi provocati dalla brutta sconfitta del Milan contro la Lazio. Si perché i rossoneri hanno perso una possibilità davvero importante per accorciare il distacco dall'Inter capolista: invece di avvicinarsi e tornare a -5 oggi il distacco è di 8 punti. Tanti, forse troppi visto che al momento mancano solo 9 giornate al termine del campionato e per recuperare servirebbero vari passi falsi dei nerazzurri e un Milan perfetto. Ipotesi di difficile realizzazione. Proprio l'obiettivo Scudetto che sembra del tutto svanito ha aumentato le critiche alla squadra di Massimiliano Allegri che al dire il vero non ha mai pronunciato la parola 'tricolore' continuando a spingere sull'obiettivo Champions League.

Clima intorno al Milan non serenissimo 

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E quello che sta facendo parlare tantissimo è l'uscita di Leao dal prato dell'Olimpico: il portoghese è stato sostituito nel secondo tempo e non ha preso bene la scelta uscendo camminando con il Milan sotto di un gol e lamentandosi con Allegri per i mancati passaggi di Pulisic, negando anche un paio di abbracci al suo allenatore e lanciando una bottiglietta in panchina. Reazione che ha portato poi a tutte le notizie sul suo futuro uscite questa mattina. Anche sugli spalti è sembrato ci fosse nervosismo con Igli Tare inquadrato dalle telecamere di 'DAZN' che non sembrava certo soddisfatto. Usciti poi alcuni dettagli su un confronto ulteriore tra Leao e Pulisic negli spogliatoio dell'Olimpico che 'La Gazzetta dello Sport' ha etichettato come una richiesta di chiarimento tra compagni definita "più vivace del solito". Confronto poi rientrato oggi con i due che si sono chiariti con una stretta di mano e sorrisi a Milanello come riportato da Sky Sport.

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Insomma non sembra esserci un clima bellissimo in questo momento intorno al Milan ed è un paradosso vista la stagione che sta facendo la squadra in pienissima corsa per centrare l'obiettivo che si era prefissata. Clima che arriva dopo la terza sconfitta stagionale in campionato, non la decima. Certo dispiace anche per come sia arrivata, ma il Diavolo sta facendo il massimo con gli elementi che ha a disposizione e non deve scomporsi ora. C'è ancora da consolidare il posto in Champions League e per farlo servono tutti i giocatori al massimo della forma psico fisica. Ciliegina sulla torta a esacerbare ancora di più il clima le parole di Fofana che ha parlato all'Equipe di un ruolo che lui propriamente non voleva. E' un peccato che si parli così del Milan (le critiche dopo Lazio-Milan sono giuste, ma non mettere in discussione tutte la stagione) dopo quanto ha lavorato duramente tutta la squadra.

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