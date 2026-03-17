Milan, nervi tesi. La lite Leao-Pulisic, lo sfogo di Fofana: cosa succede

Continuano gli strascichi provocati dalla brutta sconfitta del Milan contro la Lazio . Si perché i rossoneri hanno perso una possibilità davvero importante per accorciare il distacco dall'Inter capolista: invece di avvicinarsi e tornare a -5 oggi il distacco è di 8 punti. Tanti, forse troppi visto che al momento mancano solo 9 giornate al termine del campionato e per recuperare servirebbero vari passi falsi dei nerazzurri e un Milan perfetto. Ipotesi di difficile realizzazione . Proprio l'obiettivo Scudetto che sembra del tutto svanito ha aumentato le critiche alla squadra di Massimiliano Allegri che al dire il vero non ha mai pronunciato la parola 'tricolore' continuando a spingere sull'obiettivo Champions League.

Clima intorno al Milan non serenissimo

E quello che sta facendo parlare tantissimo è l'uscita di Leao dal prato dell'Olimpico: il portoghese è stato sostituito nel secondo tempo e non ha preso bene la scelta uscendo camminando con il Milan sotto di un gol e lamentandosi con Allegri per i mancati passaggi di Pulisic, negando anche un paio di abbracci al suo allenatore e lanciando una bottiglietta in panchina. Reazione che ha portato poi a tutte le notizie sul suo futuro uscite questa mattina. Anche sugli spalti è sembrato ci fosse nervosismo con Igli Tare inquadrato dalle telecamere di 'DAZN' che non sembrava certo soddisfatto. Usciti poi alcuni dettagli su un confronto ulteriore tra Leao e Pulisic negli spogliatoio dell'Olimpico che 'La Gazzetta dello Sport' ha etichettato come una richiesta di chiarimento tra compagni definita "più vivace del solito". Confronto poi rientrato oggi con i due che si sono chiariti con una stretta di mano e sorrisi a Milanello come riportato da Sky Sport.