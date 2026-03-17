Milan, l'attacco del futuro. Goretzka vero obiettivo e la crescita di Comotto

Nella giornata di oggi, martedì 17 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista la brutta sconfitta con la Lazio che ha portato con sé alcune polemiche, peraltro già terminate. Non solo, anche tantissimo mercato oggi con diversi nomi nei radar dei rossoneri in vista della prossima stagione. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA