Come rivelato, però, da 'La Gazzetta dello Sport', il termine della gara non avrebbe chiuso la questione tra Leao e Pulisic. Negli spogliatoi, il portoghese si sarebbe lamentato ancora con lo statunitense per le situazioni di campo. In una richiesta di chiarimento tra compagni definita "più vivace del solito". Tanto che sarebbe dovuto intervenire lo stesso Allegri per tenere sotto controllo la situazione ed evitare che salisse la tensione tra Leao e Pulisic. Per la 'rosea' non sarebbe stato un episodio clamoroso, ma pur sempre qualcosa che va sistemato presto.