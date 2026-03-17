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Leao-Pulisic, secondo round anche negli spogliatoi dell’Olimpico dopo Lazio-Milan

Leao-Pulisic, secondo round anche negli spogliatoi dell'Olimpico dopo Lazio-Milan
Rafael Leao è uscito dal campo al 67', durante Lazio-Milan, tra le polemiche con il tecnico Massimiliano Allegri per non essere stato servito da Christian Pulisic. Ma non è tutto: i due attaccanti hanno proseguito anche dopo la discussione
Daniele Triolo Redattore 

Sta facendo molto discutere, in questi giorni, l'atteggiamento tenuto da Rafael Leao durante Lazio-Milan, partita dell'ultimo weekend di campionato terminata 1-0 per i biancocelesti di Maurizio Sarri, costata verosimilmente ai rossoneri di Massimiliano Allegri le ultime, residue chance di poter giocare per lo Scudetto fino al termine della stagione.

Leao e Pulisic, scintille anche dopo Lazio-Milan

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Durante il match, Leao si era lamentato, con eloquenti gesti, delle scelte tecniche di Christian Pulisic, 'reo', a suo dire, di non averlo servito in due azioni potenzialmente pericolose del Milan nei pressi dell'area laziale. Nel momento della sua sostituzione, al 67', con Niclas Füllkrug, Leao - rifiutando il duplice abbraccio del tecnico Allegri, del quale non condivideva la decisione di toglierlo dal campo - ha fatto notare proprio questo all'allenatore livornese.

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Come rivelato, però, da 'La Gazzetta dello Sport', il termine della gara non avrebbe chiuso la questione tra Leao e Pulisic. Negli spogliatoi, il portoghese si sarebbe lamentato ancora con lo statunitense per le situazioni di campo. In una richiesta di chiarimento tra compagni definita "più vivace del solito". Tanto che sarebbe dovuto intervenire lo stesso Allegri per tenere sotto controllo la situazione ed evitare che salisse la tensione tra Leao e Pulisic. Per la 'rosea' non sarebbe stato un episodio clamoroso, ma pur sempre qualcosa che va sistemato presto.

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