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La moviola di Lazio-Milan: ecco perché l’arbitro Guida ha annullato il gol di Athekame

La moviola di Lazio-Milan: ecco perché l'arbitro Guida ha annullato il gol di Athekame
Zachary Athekame, esterno destro svizzero dei rossoneri di Massimiliano Allegri, aveva trovato il pareggio a 15' dalla fine di Lazio-Milan ieri sera allo stadio 'Olimpico', ma il gol è stato annullato: la moviola della partita per la 'rosea'
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri è uscito con le ossa rotta dallo stadio 'Olimpico' di Roma nel posticipo domenicale della 29^ giornata della Serie A 2025-2026: sconfitto, 0-1, per mano della Lazio di Maurizio Sarri, il Diavolo ha gettato via le residue chance di lottare per lo Scudetto fino all'ultima giornata di campionato.

Lazio-Milan 1-0, la moviola de 'La Gazzetta dello Sport'

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Lazio-Milan è stata diretta bene dall'arbitro Marco Guida, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA): 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola lo ha premiato con una sufficienza, voto 6, in pagella. Motivazione? Nonostante qualche fischio ogni tanto "un po' in ritardo", il fischietto campano ha saputo tenere "in pugno" la gara.

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Guida, poi, ha visto bene secondo la 'rosea' anche nei pochi episodi da moviola di Lazio-Milan. Per esempio, al 26', quando Gustav Isaksen, nell'azione che lo ha portato al gol-vittoria, si è liberato - senza fallo - di Pervis Estupiñán. Lo stesso Estupiñán, poi, al 55' ha rimediato un giusto cartellino giallo per l'intervento sullo stesso Isaksen.

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Al 71', secondo il quotidiano sportivo nazionale, vede bene ancora Guida nel contrasto tra Kenneth Taylor (Lazio) e Zachary Athekame (Milan): il biancoceleste tocca la palla con la punta del piede per primo. Al 74', infine, è giusto annullare il gol del pareggio del Milan, segnato dallo stesso Athekame, perché lo svizzero controlla la palla con la mano nell'immediatezza dell'azione prima di insaccarla in girata alle spalle di Edoardo Motta.

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