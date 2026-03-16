Guida, poi, ha visto bene secondo la 'rosea' anche nei pochi episodi da moviola di Lazio-Milan. Per esempio, al 26', quando Gustav Isaksen, nell'azione che lo ha portato al gol-vittoria, si è liberato - senza fallo - di Pervis Estupiñán. Lo stesso Estupiñán, poi, al 55' ha rimediato un giusto cartellino giallo per l'intervento sullo stesso Isaksen.