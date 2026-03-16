Guida, poi, ha visto bene secondo la 'rosea' anche nei pochi episodi da moviola di Lazio-Milan. Per esempio, al 26', quando Gustav Isaksen, nell'azione che lo ha portato al gol-vittoria, si è liberato - senza fallo - di Pervis Estupiñán. Lo stesso Estupiñán, poi, al 55' ha rimediato un giusto cartellino giallo per l'intervento sullo stesso Isaksen.
LEGGI ANCHE: Milan, così addio Scudetto. Contro la Lazio atteggiamento ingiustificabile. Dov’era la ‘bava alla bocca’? >>>
Al 71', secondo il quotidiano sportivo nazionale, vede bene ancora Guida nel contrasto tra Kenneth Taylor (Lazio) e Zachary Athekame (Milan): il biancoceleste tocca la palla con la punta del piede per primo. Al 74', infine, è giusto annullare il gol del pareggio del Milan, segnato dallo stesso Athekame, perché lo svizzero controlla la palla con la mano nell'immediatezza dell'azione prima di insaccarla in girata alle spalle di Edoardo Motta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA