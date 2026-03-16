Al termine di Lazio-Milan, ha parlato Allegri ed è tornato immediatamente su questo concetto: «Bisognerà assolutamente resettare subito. Tutti parlavano di Scudetto dopo il pari dell'Inter, ma bisogna essere realisti quest'anno: stiamo facendo delle buone cose, ma dobbiamo focalizzarci sulla Champions League perché altrimenti rischiamo di distruggere ciò che abbiamo fatto in sei mesi», l'avvertimento di Allegri, le cui dichiarazioni sono state riprese dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

"È difficile spiegare perché abbiamo giocato così" — A Roma contro la Lazio il Milan non ha disputato una buona gara, specialmente nel primo tempo e di questo Allegri è parso essere estremamente consapevole. «Sapevamo delle difficoltà della partita, per la Lazio era una gara molto importante. A noi sarebbe bastato essere un po’ più ordinati e invece abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, soprattutto nel primo tempo. Poi abbiamo fatto un bel secondo tempo, non facendo gol. Ma questo è il calcio. Non è questione di attendere gli avversari, ma nel primo tempo abbiamo preso più contropiede rispetto a quelli presi in tutta la stagione. Abbiamo perso molti duelli di contrasto e quando vai molle è difficile vincere le partite. Ci eravamo preparati bene, anche mentalmente, e quindi è difficile spiegare perché abbiamo giocato così».

Quello che ha fatto scalpore, allo stadio 'Olimpico', è stato il nervosismo palesato da Rafael Leão nel momento in cui Allegri ha deciso di sostituirlo con Niclas Füllkrug. Allegri ha provato ad abbracciarlo, ma il suo tentativo non è andato a buon fine. A fine gara il tecnico livornese ha 'perdonato' il numero 10 lusitano per l'episodio. «Leão era un po' nervoso, poteva essere servito meglio ed era un po' arrabbiato .... Ma sono cose che capitano all'interno di una partita. Ci tenevano tutti a vincere questa gara. Ora abbiamo il Como a sei punti e la Juventus a sette, il campionato è ancora lungo e bisogna restare sereni».