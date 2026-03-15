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Ordine: “Rabiot l’unico che fa pendere la bilancia. Allegri liquida …”

Lazio-Milan, Ordine: 'Rabiot l'unico che sposta. Scudetto? Allegri ...'
Il giornalista Franco Ordine ha scritto della partita di questa sera tra la Lazio e il Milan: l'assenza di Rabiot, l'attacco e Allegri. L'estratto da 'Il Giornale'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Allegri e il Milan non avanzano di un solo centimetro. Al pomeriggio, mentre l'Inter si fa raggiungere dall'Atalanta, sono sotto la pioggia ad allenarsi prima di volare a Roma". Il giornalista Franco Ordine ha parlato di Lazio-Milan e in particolare dei temi della conferenza di Allegri. Ecco gli estratti da 'Il Giornale'.

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"Il punto fermo è un altro però: e cioè dove guardano Allegri e il Milan. Per dirla brutalmente, Max liquida ogni vaga illusione di rimonta con un ragionamento matematico". Ordine fa riferimento alle parole di Allegri sulla corsa Scudetto (leggi qui). Poi spazio all'assenza di Rabiot: "Al Milan manca l'unico che fa pendere la bilancia dalla parte rossonera, Rabiot. Anche qui le cifre sono eloquenti: con il francese in campo la media punti a partita è di 2,5, senza di lui scende a 1,7". Chiusa con l'attacco: "Pulisic è assente dal tabellino dei marcatori da fine dicembre, due messi e mezzo dunque mentre Leao è finito contro il palo col Parma e sbavato due contropiedi contro l'Inter".

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