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Prandelli: “Lo scudetto può perderlo soltanto l’Inter, ma il Milan deve crederci”

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La lotta scudetto è ancora aperta?  A questa domanda ha voluto rispondere Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina. Le parole sul Milan e non solo
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La lotta scudetto è ancora aperta?  Il Milan può rimettersi in corsa? A questa domanda ha voluto rispondere Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Non solo, l'ex viola ha voluto spendere alcune parole anche sull'Inter di Chivu. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, parla Prandelli

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Sullo scudetto: "Lo scudetto può perderlo soltanto l'Inter: 7 punti di vantaggio a dieci giornate dalla fine sono un margine importante. Però... il Milan, dopo il successo nel derby, deve crederci. Mancano ancora 70 giorni, ma sono convinto che molto passerà dalla prossima giornata. E soprattutto da come la squadra di Chivu reagirà alla sconfitta contro i rossoneri"

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Sull'Inter: "Finora il giovane allenatore nerazzurro ha dimostrato una grande personalità e in questi giorni dovrà confermare di saper entrare nell'anima dei suoi ragazzi per evitare un calo dell'autostima. Della serie: "due episodi non cambiano nulla, siete i più forti e continuate a dimostrarmelo". La partita di sabato contro l'Atalanta sarà uno snodo decisivo. Se Inter ripartirà forte e batterà la Dea, invierà un segnale forte a se stessa e anche al Milan. A quel punto fatico a immaginare un finale inaspettato."

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Sul Milan: "Al contrario, un pareggio o un passo falso della squadra di Chivu potrebbe cambiare gli umori e riaprire del tutto i giochi in caso di successo del Milan con la Lazio. La storia è ricca di finali di stagione imprevedibili, rimonte e sorpassi clamorosi: il Milan non deve fare calcoli. L'arma in più di Allegri è Modric. Il croato è un campione, è abituato a gestire queste situazioni delicate, trasmette tanto ai compagni con l'esempio e poi, grazie alla sua immensa tecnica, può innescare le ripartenze velenose di Leao."

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