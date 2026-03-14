Sull'Inter: "Finora il giovane allenatore nerazzurro ha dimostrato una grande personalità e in questi giorni dovrà confermare di saper entrare nell'anima dei suoi ragazzi per evitare un calo dell'autostima. Della serie: "due episodi non cambiano nulla, siete i più forti e continuate a dimostrarmelo". La partita di sabato contro l'Atalanta sarà uno snodo decisivo. Se Inter ripartirà forte e batterà la Dea, invierà un segnale forte a se stessa e anche al Milan. A quel punto fatico a immaginare un finale inaspettato."