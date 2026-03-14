Sull'Inter: "Finora il giovane allenatore nerazzurro ha dimostrato una grande personalità e in questi giorni dovrà confermare di saper entrare nell'anima dei suoi ragazzi per evitare un calo dell'autostima. Della serie: "due episodi non cambiano nulla, siete i più forti e continuate a dimostrarmelo". La partita di sabato contro l'Atalanta sarà uno snodo decisivo. Se Inter ripartirà forte e batterà la Dea, invierà un segnale forte a se stessa e anche al Milan. A quel punto fatico a immaginare un finale inaspettato."
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Sul Milan: "Al contrario, un pareggio o un passo falso della squadra di Chivu potrebbe cambiare gli umori e riaprire del tutto i giochi in caso di successo del Milan con la Lazio. La storia è ricca di finali di stagione imprevedibili, rimonte e sorpassi clamorosi: il Milan non deve fare calcoli. L'arma in più di Allegri è Modric. Il croato è un campione, è abituato a gestire queste situazioni delicate, trasmette tanto ai compagni con l'esempio e poi, grazie alla sua immensa tecnica, può innescare le ripartenze velenose di Leao."
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