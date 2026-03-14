Come precisa il quotidiano sia il Milan che Allegri punterebbero ancora forte sul talento italiano, ma in questo momento Estupinan sarebbe il favorito per giocare dal primo minuto contro la Lazio di Sarri. Come scrive la rosea sarebbe ben visto in gruppo per i suoi incoraggiamenti, per i suoi comportanti mai sopra le righe e per l'impegno costante negli allenamenti. 'La Gazzetta dello Sport' parla anche di Santiago Gimenez che si sarebbe ancora allenato in gruppo, ma che sarebbe indietro di condizione. Allegri potrebbe non convocarlo per la trasferta di Roma con la speranza di evitarli la convocazione con il Messico per farlo lavorare a Milanello e farlo tornare al massimo in vista della ripresa post sosta.