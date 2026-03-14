Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Lazio-Milan, Estupinan provato ancora con i titolari. Il possibile piano per Gimenez

LAZIO-MILAN

Lazio-Milan, Estupinan provato ancora con i titolari. Il possibile piano per Gimenez

Lazio-Milan, Estupinan provato ancora con i titolari. Il possibile piano per Gimenez
Lazio-Milan, Allegri dovrebbe scegliere ancora Estupinan dal primo minuto. Il Diavolo ritrova anche Santiago Gimenez? Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Lazio-Milan, Massimiliano Allegri potrebbe di nuovo puntare su Pervis Estupinan sulla fascia sinistra. Il gol nel derby potrebbe essere la svolta della sua stagione con l'e Brighton che vorrebbe tenersi stretto il posto da titolare. Come scritto da 'La Gazzetta dello Sport' ieri l'allenatore rossonero avrebbe provato proprio l'ecuadoriano titolare rispetto a Bartesaghi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan accelera sul mercato: la probabile formazione 2026-27>>>

Come precisa il quotidiano sia il Milan che Allegri punterebbero ancora forte sul talento italiano, ma in questo momento Estupinan sarebbe il favorito per giocare dal primo minuto contro la Lazio di Sarri. Come scrive la rosea sarebbe ben visto in gruppo per i suoi incoraggiamenti, per i suoi comportanti mai sopra le righe e per l'impegno costante negli allenamenti. 'La Gazzetta dello Sport' parla anche di Santiago Gimenez che si sarebbe ancora allenato in gruppo, ma che sarebbe indietro di condizione. Allegri potrebbe non convocarlo per la trasferta di Roma con la speranza di evitarli la convocazione con il Messico per farlo lavorare a Milanello e farlo tornare al massimo in vista della ripresa post sosta.

Leggi anche
Jashari il futuro del Milan: contro la Lazio occasione da titolare: le ultime da Milanello
Stramaccioni: “Non so se il Milan riuscirà a rientrare nella lotta scudetto contro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA