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RASSEGNA STAMPA

Stramaccioni: “Non so se il Milan riuscirà a rientrare nella lotta scudetto contro l’Inter”

Stramaccioni: “Non so se il Milan riuscirà a rientrare nella lotta scudetto contro l’Inter” - immagine 1
Il Milan riuscirà ad aprire nuovamente la Lotta scudetto?  A questa domanda ha voluto rispondere Andrea Stramaccioni: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan riuscirà ad aprire nuovamente la Lotta scudetto?  A questa domanda ha voluto rispondere Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Udinese e attuale opinionista sportivo, ai microfoni della Gazzetta dello Sport.  Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, parla Stramaccioni

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Sullo scudetto e sul Milan: "Non so se il Milan riuscirà a rientrare nella lotta scudetto contro l'Inter. Onestamente, la vedo difficile. Innanzitutto deve pensare a vincerle tutte da qui alla fine del campio-nato, ma senza guardare i risultati dei nerazzurri e a cosa farà la squadra di Chivu, in lotta per lo scudetto e per la Coppa Italia. Credo che per Allegri sarà decisivo il mini-ciclo delle prossime giornate, ovvero Lazio e Torino, fino alla grande sfida del Maradona contro il Napoli. A proposito dell'Inter, invece, dico che deve ritornare a vincere subito e a giocare come sa."

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Sull'Inter: "Questa è la prima cosa da fare. La squadra di Chivu merita il primo posto e i sette punti di vantaggio che ci sono, ma deve presentarsi alla doppia sfida contro Roma e Coppa a distanza di sicurezza. Il tutto dopo il playoff dell'Italia contro l'Irlanda del Nord che vedrà impegnate le sue colonne: Dimarco, Bastoni, Barella, Pio Esposito."

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Ancora inter e scudetto: "Alla domanda su chi può essere decisivo ai fini della lotta scudetto, invece, scelgo Lautaro Martinez e Dumfries per l'Inter. Il loro rientro a pieno regime sarà la chiave. Nel Milan, invece, serviranno i gol delle punte per vincerle tutte. E Allegri dovrà ritrovare anche Christian Pulisic, fin qui fondamentale in tanti snodi."

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