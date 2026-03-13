Il salto di Lecce come errore da cui imparare: Milan, la scelta su Camarda deve essere quella giusta
Sull'Inter: "Questa è la prima cosa da fare. La squadra di Chivu merita il primo posto e i sette punti di vantaggio che ci sono, ma deve presentarsi alla doppia sfida contro Roma e Coppa a distanza di sicurezza. Il tutto dopo il playoff dell'Italia contro l'Irlanda del Nord che vedrà impegnate le sue colonne: Dimarco, Bastoni, Barella, Pio Esposito."
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Ancora inter e scudetto: "Alla domanda su chi può essere decisivo ai fini della lotta scudetto, invece, scelgo Lautaro Martinez e Dumfries per l'Inter. Il loro rientro a pieno regime sarà la chiave. Nel Milan, invece, serviranno i gol delle punte per vincerle tutte. E Allegri dovrà ritrovare anche Christian Pulisic, fin qui fondamentale in tanti snodi."
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