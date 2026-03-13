Milan, ecco dove si terrà la tournée estiva rossonera per la stagione 26/27

La stagione del Milan è arrivata nel momento clou, con le ultime dieci partite di campionato che possono decidere le sorti della Serie A 2025/26. In questo momento, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri si trova al secondo posto in classifica, alle spalle dell'Inter di Cristian Chivu capolista. Dopo la grande vittoria dei rossoneri nell'ultimo derby di Milano, la distanza si è accorciata a sette punti e ora il Milan sogna in grande una rimonta Scudetto che avrebbe dell'incredibile.

Intanto, arrivano le prime notizie riguardo la prossima stagione. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' uscita questa mattina in edicola, anche se il precampionato dei rossoneri non è stato ancora ufficializzato, il Milan dovrebbe disputare la propria tournée estiva in Australia e in Asia. Proprio il paese in terra oceanica di cui tanto si è discusso in questa stagione. Come noto, fino a gennaio si è parlato molto della possibilità che il Milan giocasse in Australia la partita col Como di Fabregas. Quando ormai la fumata bianca per disputare la gara a Perth sembrava a un passo, è arrivato lo stop a causa di alcune condizioni imposte dalla confederazione asiatica (Afc) non accettate dalla Lega Calcio Serie A.