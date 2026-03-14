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Jashari il futuro del Milan: contro la Lazio occasione da titolare: le ultime da Milanello

Jashari il futuro del Milan: contro la Lazio occasione da titolare: le ultime da Milanello
Lazio-Milan, Ardon Jashari dovrebbe giocare dal primo minuto al posto dello squalificato Adrien Rabiot. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Lazio-Milan si giocherà senza Rabiot che salterà la partita per squalifica. 'La Gazzetta dello Sport' ricorda i numeri con il francese in campo: media punti di 2,35, senza di lui 1,62. Un bel divario. Per questo la partita contro i biancocelesti sarà più difficile per i rossoneri. Allegri starebbe riflettendo ancora su chi fare giocare al suo posto all'Olimpico: ieri sarebbe stato provato Jashari insieme a Modric e Fofana. Nelle 20 gare con il francese in campo il Diavolo ha segnato 32 reti e ne ha subite 11; nelle 8 sfide senza Rabiot i gol fatti scendono a 12 e quelli incassati 9. Così è più facile capire il peso specifico dell’ex juventino in entrambe le fasi, soprattutto in quella di non possesso.

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Contro la Lazio potrebbe quindi giocare Jashari anche se le sue caratteristiche sono completamente diverse da quelle di Rabiot: lo svizzero è più regista rispetto al francese. Con Modric intoccabile, l'ex Bruges così come Ricci deve trovare spazio da mezzala. Domani sera potrebbe giocare per la quinta volta da titolare in Serie A. Difficile non fare sentire l'assenza di Rabiot, ma Jashari sarebbe considerato il futuro per il Milan. Il centrocampista, infatti, avrebbe la fiducia di tutti in rossonero.

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