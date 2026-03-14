Lazio-Milan si giocherà senza Rabiot che salterà la partita per squalifica. 'La Gazzetta dello Sport' ricorda i numeri con il francese in campo: media punti di 2,35, senza di lui 1,62. Un bel divario. Per questo la partita contro i biancocelesti sarà più difficile per i rossoneri. Allegri starebbe riflettendo ancora su chi fare giocare al suo posto all'Olimpico: ieri sarebbe stato provato Jashari insieme a Modric e Fofana. Nelle 20 gare con il francese in campo il Diavolo ha segnato 32 reti e ne ha subite 11; nelle 8 sfide senza Rabiot i gol fatti scendono a 12 e quelli incassati 9. Così è più facile capire il peso specifico dell’ex juventino in entrambe le fasi, soprattutto in quella di non possesso.