"Non c’è motivo di dubitare sulla riconferma di Massimiliano Allegri. Oggi Inter e Milan sono la prima e la seconda del campionato e il fatto che abbiano già le idee chiare sulla prossima annata rappresenta un vantaggio, da implementare con il mercato. Salvo cataclismi, Allegri ha centrato l’obiettivo, riportare il Milan in Champions. Lo scudetto sarebbe un’impresa eccezionale. Già così, l’allenatore si è guadagnato il diritto a intervenire nelle scelte di mercato". Queste le parole del giornalista Sebastiano Vernazza. Nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato anche di Leao e Kean. Ecco l'estratto.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Vernazza: “Nessun motivo per dubitare della conferma di Allegri. Leao con Kean …”
ULTIME MILAN NEWS
Vernazza: “Nessun motivo per dubitare della conferma di Allegri. Leao con Kean …”
Il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato del Milan e in particolare del possibile arrivo in estate di Kean con Leao in attacco. Ecco l'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
LEGGI ANCHE: Milan, su Maignan hai preso la scelta giusta: un giocatore così non si trova ovunque>>>
"Non si può dire che l’esperimento di Rafa centravanti sia riuscito, il portoghese andrebbe rimesso nel suo habitat, in fascia, ma il 3-5-2 pare inscalfibile, Allegri non deflette dal sistema che più ha usato in carriera. Eppure, nel 2011, sempre al Milan, vinse il suo primo scudetto con un 4-3-1-2 a rombo, e in qualche partita scelse il 4-3-3, forse il “prefisso” giusto per Leao. Un tridente con Pulisic a destra o sulla trequarti, Leao a sinistra e Kean, se arriverà, al centro potrebbe “spaccare”, ma pure un attacco a due Leao-Kean non sarebbe male".
© RIPRODUZIONE RISERVATA