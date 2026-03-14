"Non c’è motivo di dubitare sulla riconferma di Massimiliano Allegri. Oggi Inter e Milan sono la prima e la seconda del campionato e il fatto che abbiano già le idee chiare sulla prossima annata rappresenta un vantaggio, da implementare con il mercato. Salvo cataclismi, Allegri ha centrato l’obiettivo, riportare il Milan in Champions. Lo scudetto sarebbe un’impresa eccezionale. Già così, l’allenatore si è guadagnato il diritto a intervenire nelle scelte di mercato". Queste le parole del giornalista Sebastiano Vernazza. Nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato anche di Leao e Kean. Ecco l'estratto.