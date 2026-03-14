Milan, Allegri: 'Rimonta Scudetto? C'è solo un modo non un'altra via'

La miglior difesa vince nel 70% dei casi in Serie A e il Milan in questo momento è primissimo per i gol subiti in Italia e detta legge anche in Europa ( qui i numeri nel dettaglio ). Dopo le parole di Fofana la rimonta Scudetto è possibile ? Allegri risponde così: "C'è solo un modo per raggiungerli. Loro perdono e noi vinciamo. Non c'è altra via. Sono chiacchiere, poi vedremo come va".

Nella sua conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan l'allenatore rossonero non si lascia andare e tiene alta la guardia dei sui calciatori. Ecco un altro estratto: "La forza che dobbiamo avere noi è comunque di lavorare in totale serenità senza esaltarsi o deprimersi in base ai momenti. Il Milan sta facendo un percorso buono. Non abbiamo ancora raggiunto nessuno obiettivo e ripeto: una cosa buona che abbiamo fatto è di arrivare a marzo per giocarci i nostri obiettivi. Adesso ci sono le partite che contano".