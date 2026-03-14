Lazio-Milan, Allegri: 'Gimenez non convocato. Champions? Mancano ...'

"Dopo la partita erano tutti giustamente contenti. Vincere il derby e prendere tre punti in classifica è stato importante. La squadra martedì si è presentata in allenamento in modo tranquillo e sereno. La Lazio è sempre complicata perché Sarri concede poco e chiude gli spazi. Domani è importante per noi serve un altro passetto in avanti e bisogna arrivare a 70 punti". Così Massimiliano Allegri parla di Lazio-Milan nella conferenza stampa alla viglia.

L'allenatore rossonero ha parlato anche della corsa Scudetto contro l'Inter e dei punti da conquistare per entrare in Champions League. Ecco le sue parole: "Non è questione di provare a vincere lo Scudetto. 60 punti non bastano per nulla. Bisogna fare il massimo sapendo che l'Inter ha 7 punti di vantaggio. Ha dimostrato di essere al momento la più forte e dietro corrono. Bisogna pensare a noi stessi e bisogna vincere. Mancano ancora 5 vittorie per chiudere nei primi 4 posti. Se non facciamo il nostro quelle dietro non ci possono prendere". Su Gimenez: "Gimenez non sarà convocato domani. Oggi farò un mezzo allenamento con la squadra, ma è in buona condizione soprattutto a livello psicologico".