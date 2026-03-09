Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Derby, Rabiot sullo Scudetto: “7 punti sono tanti, ma vediamo…”

CONFERENZA

Derby, Rabiot sullo Scudetto: “7 punti sono tanti, ma vediamo…”

Derby, Rabiot sullo Scudetto: “7 punti sono tanti, ma vediamo…” - immagine 1
Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Una serata così che entusiasmo dà e che prospettiva dà: "Bella vittoria, siamo tutti felici. Non è mai semplice vincere un Derby ovviamente. Sempre stesso discorso. Obiettivo tornare in Champions League, per questo importante vincere stasera. Dobbiamo continuare così e non perdere troppi punti con le squadre più piccole. Però per lo Scudetto siamo a 7 punti, sono tanti. Vedremo cosa fanno loro in queste giornate e più avanti se riusciamo a tenere il ritmo".

LEGGI ANCHE

Sull'ammonizione e le squalifica e come sta: "Sto bene, servirà per riposare il ginocchio. Tornerò col Torino, ma poi ho grande fiducia nei miei compagni. Non c'è problema. Mi prendo tempo per recuperare e spero che vinceremo a Roma anche".

Se gestirà meglio la squalifica: "È diversa da quella prima. Ero diffidato ed è difficile fare tutte le partite senza prendere gialli. In un modo o nell'altro sarebbe successo. Devo saltare questa, mi permetterà di riposare e recuperare bene".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Inter, Chivu ammette: “Ennesima sconfitta nel Derby, bravi loro”
Derby, Akanji: “Abbiamo perso troppi palloni e per loro è stato facile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA