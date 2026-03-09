Pianeta Milan
Inter, Chivu ammette: “Ennesima sconfitta nel Derby, bravi loro”

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come mai niente Calhanoglu: "Non stava bene".

Sulla scarsa intensità: "Sottotono, sottoritmo. Abbiamo speculato. Nel primo tempo poche occasioni, Mkhitaryan ha sbagliato e loro hanno segnato. Nel secondo tempo meglio, alzando i giri. Soprattutto i primi minuti, sembrava una partita a cazzotti, loro non hanno fatto niente e noi non abbiamo trovato il guizzo. Poi abbiamo cambiato qualcosa, loro difendevano, ma non abbiamo trovato nulla che portasse al pareggio".

Se hanno la psicosi del Derby perso sulle ripartenze e quindi si sono ritirati: "Dobbiamo sempre alzare il ritmo. Abbiamo recuperato pochi palloni e quelli che abbiamo recuperato li abbiamo giocati all'indietro. Quando attacchi ti apri, loro erano disorganizzati e non abbiamo colpito. Nel secondo tempo, col giro palla, siamo andati più al duello, ma loro molto bravi a contenere le nostre azioni".

Come sta Bastoni: "Botta sulla tibia. Non so, zoppicava. Vediamo nei prossimi giorni, ma solo una botta".

Sul gioco sulle punte mancante: "Oggi avevamo solo due giovani che giocavano per la prima volta insieme in un Derby, non semplice. Il loro modo di venire a prenderci forse è dovuto anche dalla sicurezza nel vedere ragazzini davanti. Niente scuse o alibi, era la migliore squadra possibile. Anche le tante partite, abbiamo giocato ogni tre giorni. Non trovo scuse, è merito anche del nostro avversario, della loro aggressività. Non ci dobbiamo abbattere, è l'ennesimo Derby perso. Sembra quello d'andata. Bisogna accettare la realtà. Manca ancora tanto".

