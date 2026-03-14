Lazio, Sarri e quel Milan sfiorato: la storia di una rotta mai intrapresa

La trattativa, però, non si concretizzò. Lo stesso Sarri raccontò in seguito di un colloquio positivo con Galliani, seguito da un improvviso silenzio che fece sfumare l’operazione. Anche in tempi più recenti il suo nome è tornato vicino al Milan: dopo l’esonero di Paulo Fonseca, il club rossonero gli ha proposto un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo. L’allenatore, però, declinò l’offerta e la dirigenza scelse poi Sergio Conceicao.
Confronto tra filosofie—
La partita dell’Olimpico rappresenta ora un passaggio significativo per il Milan, chiamato a difendere la propria posizione in classifica in una giornata che potrebbe rivelarsi decisiva. Il clima sarà particolarmente caldo, con il ritorno dei tifosi laziali sugli spalti e una forte presenza rossonera nel settore ospiti.
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Dal punto di vista tattico, Allegri sembra orientato a puntare su Jashari a centrocampo per sostituire lo squalificato Rabiot, preferendolo a Ricci. Sulla fascia sinistra, invece, dovrebbe essere confermato Estupinan, protagonista nel derby e favorito nel ballottaggio con Bartesaghi.
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