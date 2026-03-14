Lazio, Sarri e quel Milan sfiorato: la storia di una rotta mai intrapresa

La trattativa, però, non si concretizzò. Lo stesso Sarri raccontò in seguito di un colloquio positivo con Galliani, seguito da un improvviso silenzio che fece sfumare l’operazione. Anche in tempi più recenti il suo nome è tornato vicino al Milan: dopo l’esonero di Paulo Fonseca, il club rossonero gli ha proposto un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo. L’allenatore, però, declinò l’offerta e la dirigenza scelse poi Sergio Conceicao.