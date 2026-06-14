Si delinea il futuro del Milan (qui tutte le notizie). Jaissle difficile per la panchina, Amorim è ormai a un passo: ha stregato Cardinale. Il piano per la nuova dirigenza e il possibile futuro di Pulisic: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Jaissle difficile per il Milan

Il giornalista Romano ha parlato su YouTube del futuro della panchina del Milan: "Ruben Amorim sempre più convinto del Milan, ha dato apertura totale sia per quanto riguarda la lunghezza del contratto sia per lo stipendio. Amorim è pronto a dire sì al Milan, manca l'ultimo via libera di Cardinale e Ibrahimovic. Ha già detto alle persone vicine a lui che il suo passaggio in rossonero è imminente. Il Milan parla anche con Jaissle che ha dato il via libera, ma l'Al-Ahli chiede ben più di sei milioni per liberarlo".

Jaissle è un profilo che piace a tutti nel Milan, ma si parla di una cifra superiore ai 6 milioni di euro, quindi probabilmente in doppia cifra. Sarebbe un esborso importante per le casse rossonere e dei soldi che potrebbero essere investiti in altro modo dalla nuova dirigenza rossonera, magari per dei colpi sul mercato. Jaissle è un profilo comunque interessante: gioca un calcio aggressivo, offensivo e moderno puntando sulla difesa a quattro.

Amorim ha stregato Cardinale

Come scrive La Gazzetta dello Sport tra il Milan e Amorim c'è già un’intesa per un. Perché piace Amorim? Per la sua idea di calcio, visto che Cardinale vuole aprire un nuovo ciclo all’insegna di un gioco moderno, votato all’attacco e frizzante.

Il suo 3-4-3, che in fase di costruzione può trasformarsi in un 3-2-5 alzando i laterali o addirittura in un 3-1-6 in momenti particolari delle partite, ha convinto in particolare Ibrahimovic. La sua voglia di rivincita, invece, ha stregato Cardinale.

Nella sua esperienza allo Sporting, oltre a vincere trofei, ha valorizzato anche molti giocatori interessanti. Viktor Gyökeres è diventato uno degli attaccanti più dominanti di tutta Europa. Rigenerato Pedro Porro come esterno a tutta fascia. Lanciato nel calcio che conta il talento Nuno Mendes.

Si lavora anche per la dirigenza

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il nome di Amorim è stato fatto negli incontri con i possibili nuovi dirigenti del Milan, in particolare a, ma voglioso di una nuova esperienza. Il suo profilo è quello più apprezzato da Cardinale e dal Milan. Krösche non ha posto veti alla candidatura di Amorim. I nomi da tenere d'occhio come

Krösche è diventato il mago delle plusvalenze nella sua esperienza in Germania e potrebbe portare la stessa filosofia anche al Milan: individuazione del talento tramite una rete fitta di scout e poi valorizzazione. Servirà comunque il giusto equilibrio sul mercato. Il nuovo allenatore del Milan avrà bisogno anche di giocatori pronti per rinforzare la rosa.

Pulisic nel mirino della Roma, ma ...

Come scrive La Gazzetta dello Sport, per Christian Pulisic c'è stato unche lo vorrebbe come uomo simbolo dei New York City FC. Qualunque sarà la direzione sportiva del Milan,: è quello che vuole Gerry Cardinale.

Nel possibile Milan di Ruben Amorim, l'attaccante statunitense giocherebbe nel tridente dell'allenatore portoghese e potrebbe anche tornare nel suo vecchio ruolo, ovvero l'ala sinistra. Questo perché Leao sembra destinato a salutare i rossoneri in questa sessione di calciomercato.