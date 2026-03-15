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Lazio-Milan di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | Live Pm
+++ LAZIO-MILAN LE PROBABILI FORMAZIONI +++
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Leao, Pulisic. A disposizione:Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Nkunku,Fullkrug.All. Allegri.
+++ LAZIO-MILAN LIVE: TUTTE LE NEWS DI GIORNATA +++
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+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma, Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
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