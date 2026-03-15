Nella giornata di oggi, domenica 15 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non poteva essere diversamente, visto che il Diavolo questa sera scenderà in campo contro la Lazio in un match importantissimo per la lotta scudetto. Ma non è tutto, occhio anche al calciomercato: possibile colpo a zero dal Real Madrid? Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, colpo a zero dal Real Madrid? Kean, ci sono novità. Rakitic crede allo scudetto!
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Milan, colpo a zero dal Real Madrid? Kean, ci sono novità. Rakitic crede allo scudetto!
Le top news della giornata di oggi, domenica 15 marzo, del Milan: tra Serie A, campionato e tanto altro ancora...