Milan, si scende in campo questa sera contro la Lazio: obiettivo vincere per accorciare il distacco dall'Inter in vetta. Queste le parole di Allegri alla vigilia: "C'è solo un modo per raggiungerli. Loro perdono e noi vinciamo. Non c'è altra via. Sono chiacchiere, poi vedremo come va. Non abbiamo ancora raggiunto nessuno obiettivo e ripeto: una cosa buona che abbiamo fatto è di arrivare a marzo per giocarci i nostri obiettivi. Adesso ci sono le partite che contano". Ecco le notizie più interessanti del 15 marzo 2026 da Pianeta Milan: perché si punta Jackson e la mossa per Kean. Maldini nel destino e l'esempio Tonali da seguire. PROSSIMA SCHEDA>>>