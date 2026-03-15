Milan, si scende in campo questa sera contro la Lazio: obiettivo vincere per accorciare il distacco dall'Inter in vetta. Queste le parole di Allegri alla vigilia: "C'è solo un modo per raggiungerli. Loro perdono e noi vinciamo. Non c'è altra via. Sono chiacchiere, poi vedremo come va. Non abbiamo ancora raggiunto nessuno obiettivo e ripeto: una cosa buona che abbiamo fatto è di arrivare a marzo per giocarci i nostri obiettivi. Adesso ci sono le partite che contano". Ecco le notizie più interessanti del 15 marzo 2026 da Pianeta Milan: perché si punta Jackson e la mossa per Kean. Maldini nel destino e l'esempio Tonali da seguire. PROSSIMA SCHEDA>>>
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Milan, guarda Tonali. Ostacolo Maldini. Passo fatto per Kean! Ecco perché Jackson
Milan, perché si punta Jackson e la mossa per Kean. Maldini nel destino e l'esempio Tonali da seguire. Ecco le notizie più importanti da Pianeta Milan del 15 marzo 2026
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