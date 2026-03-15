Lazio-Milan, partita importantissima per la squadra di Massimiliano Allegri: dopo il pareggio tra le mille polemiche dell'Inter contro l'Atalanta il Diavolo ha la possibilità di accorciare a meno 5 sulla vetta della Serie A a nove giornate dalla fine del campionato. Un'occasione da non perdere per la squadra rossonera che deve vincere anche per consolidare un posto nella top quattro italiana che garantirebbe la qualificazione in Champions League. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN partite probabili formazioni Lazio-Milan, probabili formazioni: zero dubbi per Allegri. Ecco chi ha vinto i due ballottaggi
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Lazio-Milan, probabili formazioni: zero dubbi per Allegri. Ecco chi ha vinto i due ballottaggi
Lazio-Milan, probabili formazioni: emergenza per Sarri, zero dubbi per Massimiliano Allegri che ha scelto le ultime riserve. Ecco i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
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