Milan, che occasione contro la Lazio: obiettivo clean sheet

In quell'occasione la porta di Maignan era rimasta imbattuta contro Lecce, Bologna e Udinese, prima del rigore di De Bruyne che ha interrotto la striscia positiva. La Lazio è una squadra che fatica a segnare quest'anno: gli uomini di Maurizio Sarri hanno totalizzato appena 28 gol in altrettante partite. Un rendimento da bassa classifica, soltanto Verona, Pisa, Cremonese, Lecce e Parma hanno fatto peggio. I giocatori più prolifici dei biancocelesti sono Zaccagni, Isaksen, Cataldi, Pedro e Cancellieri, tutti a quota 3 gol. Numeri tutt'altro che positivi per un club che sta vivendo una stagione complicata.