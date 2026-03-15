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Lazio-Milan, il Diavolo punta al terzo clean sheet consecutivo: ecco da quando non succede

Milan, che occasione contro la Lazio: obiettivo clean sheet
Dopo i clean sheet contro Cremonese e Inter in campionato il Milan può registrare tre vittorie consecutive senza incassare reti in Serie A
Redazione PM

L'obiettivo del Milan nella trasferta contro la Lazio, ovviamente, è portare a casa i 3 punti. I rossoneri si trovano davanti a un'occasione troppo invitante per essere sprecata: il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta consentirebbe alla squadra di Allegri di portarsi a -5  in caso di vittoria contro i biancocelesti.

Lazio-Milan, obiettivo clean sheet

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Sappiamo quanto per Allegri sia importante non prendere gol, e il fatto che il Milan sia la miglior difesa dei top 5 campionati europei ne è la prova. Contro la Lazio, però, c'è un altro micro-obiettivo da raggiungere: registrare il terzo clean sheet consecutivo. I rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato contro Inter e Cremonese, ma il Diavolo non chiude tre match di fila senza subire reti da settembre.

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In quell'occasione la porta di Maignan era rimasta imbattuta contro Lecce, Bologna e Udinese, prima del rigore di De Bruyne che ha interrotto la striscia positiva. La Lazio è una squadra che fatica a segnare quest'anno: gli uomini di Maurizio Sarri hanno totalizzato appena 28 gol in altrettante partite. Un rendimento da bassa classifica, soltanto Verona, Pisa, Cremonese, Lecce e Parma hanno fatto peggio. I giocatori più prolifici dei biancocelesti sono Zaccagni, Isaksen, Cataldi, Pedro e Cancellieri, tutti a quota 3 gol. Numeri tutt'altro che positivi per un club che sta vivendo una stagione complicata.

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