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Pellegatti: “Furlani? Se dovesse andare via, credo non prima di ottobre”

Pellegatti: “Furlani? Se dovesse andare via, credo non prima di ottobre” - immagine 1
Carlo Pellegatti ha voluto commentare le voci legate ad un possibile addio di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti, ha voluto commentare le parole rilasciate da Ivan Zazzaroni legate al possibile addio di Giorgio Furlani il prossimo anno. Ecco, di seguito, il suo pensiero in merito:

Milan, senti Pellegatti

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"È un tema questo degli eventuali cambi di organigramma che ricorre, soprattutto dopo l'uscita di Elliot. Gerry Cardinale secondo il direttore del Corriere dello Sport avrebbe altre idee per il futuro, per esempio quella di mettere Calvelli che è un uomo forte di Cardinale come AD. Non so se avverrà, per quanto riguarda le tempistiche, per quello che sapevo io, non dovrebbe andare via Furlani, se dovesse andare via, prima di ottobre, perchè a ottobre c'è la firma del bilancio e difficilmente si manda via l'amministratore delegato prima di questa cosa e difficilmente arriva un amministratore delegato che deve firmare un bilancio stilato da altri. Dovesse andar via quindi credo non prima di ottobre. Se non fosse così chiaro che giugno sarebbe il mese più logico"

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