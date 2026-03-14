Nella giornata di oggi, sabato 14 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non poteva essere diversamente, d sto che il diavolo domani era scenderà in campo contro la Lazio di Maurizio Sarri in uno scontro molto importante per lo scudetto. Il Diavolo, infatti, avrà la possibilità di portarsi a -5 punti di distacco, visto il pareggio dei nerazzurri di oggi contro l'Atalanta. Ma non è tutto, occhio anche al calciomercato. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA