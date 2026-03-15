Lazio-Milan, Fofana: il segnale di Allegri. Rivoluzione sugli assist

Lazio-Milan, Youssouf Fofana dovrebbe giocare dal primo minuto a centrocampo insieme a Modric e Jashari. Occhio al 'nuovo' compito. Ecco la nostra analisi
Lazio-Milan, Fofana cruciale. Che passo avanti ti aspetti da Youssouf? "I gol". Risposta secca, corta e molto precisa da parte di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa prima di Lazio-Milan. Questo si aspetta dal centrocampista francese che ha fatto il passo in avanti a livello di assist e giocate per i compagni: sono già i 13 assist di Fofana (tra cui quello a Estupinan che ha deciso il derby contro l'Inter) con la maglia rossonera, un numero che sorprende davvero se pensiamo a che tipo di giocatore era Fofana quando è arrivato al Diavolo. Dal Monaco il Milan si aspettava un centrocampista fisico, forte e veloce in grado di dare una mano importante in difesa con un lavoro di filtro più che in attacco.
Lazio-Milan, Allegri lancia un segnale a Fofana
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Come detto Fofana è arrivato a quota 13 assist in 78 partite con il Milan. Con il Monaco si è fermato a quota 15 in 175 presenze. Una media completamente diversa: 0.16 assist a partita in rossonero, contro 0.085 in Francia. Un cambio di passo radicale per il francese che è diventato un fattore importante per l'attacco del Milan restando molto utile anche in difesa per la squadra di Allegri. E contro la Lazio dovrà svolgere ancora un ruolo diverso.