Lazio-Milan, Fofana: il segnale di Allegri. Rivoluzione sugli assist

Lazio-Milan, Fofana cruciale. Che passo avanti ti aspetti da Youssouf? "I gol". Risposta secca, corta e molto precisa da parte di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa prima di Lazio-Milan. Questo si aspetta dal centrocampista francese che ha fatto il passo in avanti a livello di assist e giocate per i compagni: sono già i 13 assist di Fofana (tra cui quello a Estupinan che ha deciso il derby contro l'Inter) con la maglia rossonera, un numero che sorprende davvero se pensiamo a che tipo di giocatore era Fofana quando è arrivato al Diavolo. Dal Monaco il Milan si aspettava un centrocampista fisico, forte e veloce in grado di dare una mano importante in difesa con un lavoro di filtro più che in attacco.