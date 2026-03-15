Lazio-Milan, ecco perché Allegri sceglie Jashari: un vantaggio su Ricci

Abbiamo voluto valutare i passaggi dei due : in quasi tutte le caratteristiche è Jashari in netto vantaggio su Ricci con le grandi occasioni create e i passaggi lunghi di media di poco a favore dell'ex Torino. L'ex Bruges 'vince' il confronto sui passaggi precisi di media, sulla precisione dei passaggi, sulla percentuale dei passaggi lunghi, sui passaggi chiave di media e sui passaggi nell'ultimo terzo di campo.

Abbiamo analizzato il lato dei passaggi perché è una delle qualità maggiori di Jashari in grado di palleggiare molto bene. Se da incursore potrebbe agire Fofana (vista l'assenza di Rabiot) è chiaro che Allegri voglia avere un altro centrocampista in grado di dare del 'tu' al pallone insieme a Modric. Ed è proprio per questo che Jashari verrà preferito a Ricci: l'allenatore rossonero vuole un giocatore in grado di fare girare il pallone e di trovare i tagli degli esterni e delle due punte in profondità. L'ex Bruges può garantire tutto questo e sganciare Fofana più in avanti. Ricci poi può essere una carta nel secondo tempo: l'ex Torino ha fatto benissimo da subentrato in stagione.