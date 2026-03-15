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Allegri sceglie Jashari contro la Lazio: c’è un motivo chiarissimo. Il confronto con Ricci

Lazio-Milan, ecco perché Allegri sceglie Jashari: un vantaggio su Ricci
Lazio-Milan, Massimiliano Allegri sceglie Jashari e non Ricci per sostituire l'assente Adrien Rabiot. E c'è un motivo chiaro. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Lazio-Milan, Jashari che occasione.  Una partita cruciale per i rossoneri: dopo il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta la squadra di Massimiliano Allegri può tornare a meno cinque a nove giornate dalla fine del campionato. Per fare ciò però serve vincere e non ci sono altri risultati possibili per i rossoneri questa sera. Anche per consolidare un posto nelle prime quattro che vorrebbe dire qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Allegri dovrà fare i conti con un'assenza davvero pesante: all'Olimpico non ci sarà Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è squalificato dopo il giallo nel derby contro l'Inter. A completare il reparto con Fofana e Modric pronto Ardon Jashari e non Samuele Ricci.

Lazio-Milan, ecco perché Jashari e non Ricci

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Due centrocampisti diversi con caratteristiche diverse. Per questo noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato dei dati particolari dei due centrocampisti rossoneri in questa stagione grazie all'aiuto di 'Opta'e 'Sofascore'.

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Abbiamo voluto valutare i passaggi dei due: in quasi tutte le caratteristiche è Jashari in netto vantaggio su Ricci con le grandi occasioni create e i passaggi lunghi di media di poco a favore dell'ex Torino. L'ex Bruges 'vince' il confronto sui passaggi precisi di media, sulla precisione dei passaggi, sulla percentuale dei passaggi lunghi, sui passaggi chiave di media e sui passaggi nell'ultimo terzo di campo.

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Abbiamo analizzato il lato dei passaggi perché è una delle qualità maggiori di Jashari in grado di palleggiare molto bene. Se da incursore potrebbe agire Fofana (vista l'assenza di Rabiot) è chiaro che Allegri voglia avere un altro centrocampista in grado di dare del 'tu' al pallone insieme a Modric. Ed è proprio per questo che Jashari verrà preferito a Ricci: l'allenatore rossonero vuole un giocatore in grado di fare girare il pallone e di trovare i tagli degli esterni e delle due punte in profondità. L'ex Bruges può garantire tutto questo e sganciare Fofana più in avanti. Ricci poi può essere una carta nel secondo tempo: l'ex Torino ha fatto benissimo da subentrato in stagione.

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