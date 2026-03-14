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Lazio-Milan, Ricci o Jashari al posto di Rabiot? Allegri annuncia la sua scelta in conferenza stampa

Milan, chi sostituisce Rabiot contro la Lazio? L'annuncio di Allegri
Nel match contro la Lazio il Milan dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, squalificato dopo il giallo rimediato contro l'Inter: ecco chi ha scelto Allegri per sostituirlo
Redazione PM

Archiviati i festeggiamenti post derby, il Milan si prepara ad affrontare la Lazio. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per dare continuità a quanto di buono fatto vedere contro l'Inter. La squadra di Sarri, invece, ritroverà i propri tifosi: l'Olimpico è pronto a tingersi di biancoceleste per un'ultima volta, prima di riprendere la contestazione contro la società.

Lazio-Milan, chi gioca al posto di Rabiot?

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Contro la Lazio Massimiliano Allegri dovrà fare a meno del suo 'cavallo pazzo', Adrien Rabiot, squalificato dopo il giallo rimediato nel derby. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico rossonero, ha rivelato chi potrebbe sostituire il centrocampista francese nel match dell'Olimpico. Di seguito, le sue dichiarazioni.

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"Domani giocherà uno tra Jashari e Ricci, ma l'importante è che domani la squadra faccia una prova da squadra. Con ordine in fase difensiva. Sono una squadra che, vedendo i numeri, segna spesso nel finale di partita. Vero che concedono gli spazi, ma poi sono pericolosi. Domani fortunatamente avremo uno stadio pieno: rientreranno i tifosi della Lazio, ma ci saranno anche 10 mila dei nostri. Questo è importante. Ora ci alleniamo oggi e poi giochiamo. Indipendentemente dalle altre, se facciamo il nostro, le squadre dietro non ci prendono".

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