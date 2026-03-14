Milan, chi sostituisce Rabiot contro la Lazio? L'annuncio di Allegri

"Domani giocherà uno tra Jashari e Ricci, ma l'importante è che domani la squadra faccia una prova da squadra. Con ordine in fase difensiva. Sono una squadra che, vedendo i numeri, segna spesso nel finale di partita. Vero che concedono gli spazi, ma poi sono pericolosi. Domani fortunatamente avremo uno stadio pieno: rientreranno i tifosi della Lazio, ma ci saranno anche 10 mila dei nostri. Questo è importante. Ora ci alleniamo oggi e poi giochiamo. Indipendentemente dalle altre, se facciamo il nostro, le squadre dietro non ci prendono".