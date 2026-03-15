Leao è stato spesso importante e decisivo contro la Lazio: sono 14 gli incontri totali tra Serie A e Coppa Italia con 8 vittorie, 5 sconfitte e un pareggio per il portoghese. In queste sfide Rafa ha siglato 4 gol (3 in campionato e uno in Coppa) e servito assist (di cui quattro in Serie A). Questa sera l'attaccante del Diavolo dovrebbe giocare di nuovo da titolare al fianco di Pulisic. All'andata è stato decisivo con un movimento da vera prima punta pura e un gol da bomber d'area di rigore dopo un'ottima azione della squadra. Vedremo se sarà decisivo anche all'Olimpico.