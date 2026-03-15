Lazio-Milan, partita molto importante per i rossoneri. Con una vittoria i rossoneri accorcerebbero sull'Inter in testa. A meno 9 giornate dalla fine del campionato il distacco sarebbe di 5 punti. Per fare ciò c'è un solo risultato possibile ovvero portare a Milano tre punti in ogni modo possibile. Massimiliano Allegri si affida ancora a Leao che in questa stagione sta giocando come prima punta nel 3-5-2 del Diavolo.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lazio-Milan, Leao ancora da prima punta: all’andata fu decisivo. Le statistiche contro i biancocelesti
LAZIO-MILAN
Lazio-Milan, Leao ancora da prima punta: all’andata fu decisivo. Le statistiche contro i biancocelesti
Lazio-Milan, Rafael Leao dovrebbe giocare di nuovo da titolare nell'attacco rossonero. Ecco le sue statistiche contro i biancocelesti
LEGGI ANCHE: Ecco perché Allegri punta ancora su Estupinan. Rispetto a Bartesaghi c'è un dato che ...>>>
Leao è stato spesso importante e decisivo contro la Lazio: sono 14 gli incontri totali tra Serie A e Coppa Italia con 8 vittorie, 5 sconfitte e un pareggio per il portoghese. In queste sfide Rafa ha siglato 4 gol (3 in campionato e uno in Coppa) e servito assist (di cui quattro in Serie A). Questa sera l'attaccante del Diavolo dovrebbe giocare di nuovo da titolare al fianco di Pulisic. All'andata è stato decisivo con un movimento da vera prima punta pura e un gol da bomber d'area di rigore dopo un'ottima azione della squadra. Vedremo se sarà decisivo anche all'Olimpico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA