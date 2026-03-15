Lazio-Milan, la zampata di Tonali nel 2022 fu decisiva per lo Scudetto dei rossoneri. Quella grinta e quella voglia sono un esempio da seguire. Ecco la nostra analisi

Emiliano Guadagnoli Redattore 15 marzo - 11:44

Questa sera il Milan si appresta a vivere una serata importante: contro la Lazio la squadra di Allegri si gioca una buona fetta della corsa Scudetto. I rossoneri devono vincere per accorciare a 5 punti dalla vetta e approfittare al massimo del pareggio dell'Inter contro l'Atalanta. A quel punto a meno nove giornate alla fine il campionato sarebbe un minimo più aperto e la speranza sempre più grande. Bisognerà scendere con il coltello tra i denti in tutte le partite che mancano da più alla fine della stagione.