Lazio-Milan, la zampata di Tonali nel 2022 fu decisiva per lo Scudetto dei rossoneri. Quella grinta e quella voglia sono un esempio da seguire. Ecco la nostra analisi
Questa sera il Milan si appresta a vivere una serata importante: contro la Lazio la squadra di Allegri si gioca una buona fetta della corsa Scudetto. I rossoneri devono vincere per accorciare a 5 punti dalla vetta e approfittare al massimo del pareggio dell'Inter contro l'Atalanta. A quel punto a meno nove giornate alla fine il campionato sarebbe un minimo più aperto e la speranza sempre più grande. Bisognerà scendere con il coltello tra i denti in tutte le partite che mancano da più alla fine della stagione.
Lazio-Milan, Tonali un esempio da seguire
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La sfida contro la Lazio all'Olimpico rievoca un dolcissimo ricordo per i tifosi del Milan. Corsa Scudetto nel 2022 tra i rossoneri e l'Inter che si giocano il primo posto a pochi punti di distanza con i nerazzurri favoriti. E' il 24 aprile e la squadra di Stefano Pioli si gioca tantissimo contro la Lazio. Il Diavolo attacca, crea, ma non segna andando sotto grazie al gol di Immobile. Il secondo tempo si apre con il gol di Giroud. Tanta spinta, ma a pochi minuti dalla fine sembrava tutto finito.