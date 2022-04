Lazio-Milan 1-2, le pagelle di Tonali: “Gol più importante della sua carriera”

Grande prestazione di Sandro Tonali, condita dal gol vittoria in Lazio-Milan: ecco le pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani

Enrico Ianuario

Si scrive Sandro Tonali, si legge 'man of the match'. Grazie al suo gol arrivato nel recupero del secondo tempo di Lazio-Milan, i rossoneri hanno ottenuto una vittoria fondamentale ai fini della lotta scudetto. Oltre al gol pesantissimo, il numero 8 rossonero è stato autore di una prestazione sontuosa. Ordinato nella prima frazione di gioco, nel secondo tempo è salito in cattedra e ha preso per mano il centrocampo del Milan. Sandro Tonali è stato sicuramente il migliore in campo, come testimoniano anche le pagelle dei quotidiani sportivi italiani.

'La Gazzetta dello Sport' ha dato un 7 a Tonali, descrivendo così la sua performance: "E' lui ad alzare per primo la squadra aggredendo con rabbia i ragionieri laziali, è sempre lui a chiudere in bellezza, firmando un successo pesante come un macigno. Cuore caldo e mente fredda, eccoli qui". Ancora più elevata la valutazione del 'Corriere dello Sport', con il quotidiano romano che ha speso delle bellissime parole nei confronti di Tonali: "Il gol segnato con satanica libidine, un fior di gol: stop e tiro volando. Su tutto e tutti, Tonali. Ora regista fine, ora mediano lottatore, ha guidato il Milan alla rimonta solfeggiando e sradicando. Notte solcata e illuminata da lui. Voto: 8"

Infine, anche 'Tuttosport' ha dato un 7 in pagella a Sandro Tonali: "In difficoltà nel primo tempo, disputa una ripresa sontuosa, coronata dal gol più importante della sua carriera". Questo Milan ha proprio il volto di Sandro Tonali, una squadra e un calciatore capaci di dire l'ultima parola e di non darsi mai per vinti. Attacco, il Milan sogna due bomber di grido: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI