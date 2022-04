Calciomercato Milan – Attacco, il Diavolo sogna due bomber di grido

Il Milan di Stefano Pioli resta in lotta per lo Scudetto e sogna, per il calciomercato estivo, di poter allestire una squadra ancora più forte. Comunque andrà a finire l'attuale campionato di Serie A, una cosa è certa: il Diavolo, rispetto la scorsa stagione, è migliorato, ma ha bisogno di rinforzi importanti nel reparto avanzato. Si preannuncia, quindi, una mini-rivoluzione in casa rossonera al fine di poter essere ancora più competitivi in Italia e, soprattutto, in Champions League. Vediamo come può cambiare l'attacco del Milan nella stagione 2022-2023.