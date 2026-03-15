Lazio-Milan, Daniel Maldini dovrebbe giocare da prima punta titolare nella sfida cruciale di questa sera all'Olimpico. Altro incrocio. Ecco la nostra analisi
Quel gol nel 2021 contro lo Spezia con il sorriso e la gioia di papà Paolo in tribuna. A quel tempo Daniel Maldini era un giovane di vent'anni dalle grandi speranze e potenzialità che aveva sfruttato i tanti infortuni e indisponibilità in avanti per guadagnare minuti con Stefano Pioli. Una rete che resta comunque nella storia: sia perché ha contribuito allo Scudetto rossonero sia perché aveva continuato la dinastia dei Maldini in rossonero con la rete proprio davanti alla leggenda Paolo, che all'epoca era dirigente del Diavolo.
Lazio-Milan, occhio a Maldini
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Questa sera i destini di Maldini e del Milan si incrociano di nuovo: Daniel ha già segnato ai rossoneri nel 2022 con la maglia dello Spezia, un bellissimo gol a giro che non tolse punti al Diavolo (gara decisa nel finale da Giroud). Maldini dovrebbe giocare dal primo minuto in attacco per la Lazio in un ruolo ancora non perfettamente suo visto che dovrebbe agire come faro offensivo della squadra di Sarri. La carriera di Daniel in rossonero è stata corta, ma comunque significativa.