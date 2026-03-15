Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Dal gol davanti a Paolo all’incrocio con la Lazio: Milan hai sempre Maldini nel destino

LAZIO-MILAN

Dal gol davanti a Paolo all’incrocio con la Lazio: Milan hai sempre Maldini nel destino

Dal gol davanti a Paolo all'incrocio con la Lazio: Milan hai sempre Maldini nel destino
Lazio-Milan, Daniel Maldini dovrebbe giocare da prima punta titolare nella sfida cruciale di questa sera all'Olimpico. Altro incrocio. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Quel gol nel 2021 contro lo Spezia con il sorriso e la gioia di papà Paolo in tribuna. A quel tempo Daniel Maldini era un giovane di vent'anni dalle grandi speranze e potenzialità che aveva sfruttato i tanti infortuni e indisponibilità in avanti per guadagnare minuti con Stefano Pioli. Una rete che resta comunque nella storia: sia perché ha contribuito allo Scudetto rossonero sia perché aveva continuato la dinastia dei Maldini in rossonero con la rete proprio davanti alla leggenda Paolo, che all'epoca era dirigente del Diavolo.

Lazio-Milan, occhio a Maldini

—  

Questa sera i destini di Maldini e del Milan si incrociano di nuovo: Daniel ha già segnato ai rossoneri nel 2022 con la maglia dello Spezia, un bellissimo gol a giro che non tolse punti al Diavolo (gara decisa nel finale da Giroud). Maldini dovrebbe giocare dal primo minuto in attacco per la Lazio in un ruolo ancora non perfettamente suo visto che dovrebbe agire come faro offensivo della squadra di Sarri. La carriera di Daniel in rossonero è stata corta, ma comunque significativa.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, difensore cercasi: c'è un colpo in canna. Pronto un biennale. Ecco per chi>>>

Con il Monza il passo in avanti, con l'Atalanta uno indietro e ora la grande occasione con un maestro come Sarri. La difesa rossonera deve stare attenta: Maldini è un giocatore veloce che sa inserirsi bene tra le linee e non è una prima punta di peso come Esposito o Bonny ben marcati nel derby da Pavlovic e De Winter. Massima attenzione.

Leggi anche
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 29^ giornata
Serie A, il Napoli vince e si porta a -1 dal Milan: la situazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA