Quel gol nel 2021 contro lo Spezia con il sorriso e la gioia di papà Paolo in tribuna. A quel tempo Daniel Maldini era un giovane di vent'anni dalle grandi speranze e potenzialità che aveva sfruttato i tanti infortuni e indisponibilità in avanti per guadagnare minuti con Stefano Pioli. Una rete che resta comunque nella storia: sia perché ha contribuito allo Scudetto rossonero sia perché aveva continuato la dinastia dei Maldini in rossonero con la rete proprio davanti alla leggenda Paolo, che all'epoca era dirigente del Diavolo.