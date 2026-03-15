Lazio-Milan, Estupinan: un dato contro Bartesaghi sorprende. Allegri ...

Fofana: giocatore rivoluzionato da quando è al Milan. Parlano gli assist. Il compito contro la Lazio
Abbiamo analizzato i numeri offensivi dei due laterali sinistri e Bartesaghi vince in questa stagione su tutti praticamente, tranne sulle grandi occasioni create. Certo il terzino italiano ha giocato più partite, ma anche a livello di medie è superiore ad Estupinan sotto questo punto di vista. Il dato più interessanti è il terzo ingresso nella parte finale di campo. Bartesaghi è leggermente superiore con 3,42 volte di media contro i 2,89 di Estupinan.
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Vedendo questi dati sembrerebbe essere più offensivo Bartesaghi, specialmente nell'inserimento nelle aree di rigore avversarie. Ma Allegri punta su Estupinan proprio per quanto fatto in quella singola azione nel derby: l'ex Brighton è più scattante rispetto al terzino italiano e può lasciare più facilmente sul posto il suo avversario partendo da fermo. Bartesaghi è decisamente migliore in progressione palla al piede. Con l'onda lunga del derby l'ecuadoriano si merita un'altra occasione dal primo minuto. Vedremo se anche contro Marusic Estupinan sarà decisivo.
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