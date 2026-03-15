Lazio-Milan, Estupinan: un dato contro Bartesaghi sorprende. Allegri ...

Lazio-Milan, Estupinan viaggia verso la seconda partita da titolare dopo il gol decisivo nel derby contro l'Inter. Massimiliano Allegri dovrebbe ancora una volta preferire l'ex Brighton rispetto a Davide Bartesaghi che è stato fino ad ora il titolare della fascia sinistra rossonera. Sicuramente non è una bocciatura per il terzino italiano, anzi. Il Milan continua a puntare su di lui per il presente e per il futuro, ma Allegri vorrà cavalcare l'onda lunga del derby con Estupinan che è al momento massimo di forma nella sua carriera in rossonero. Partendo proprio della giocata che ha deciso la sfida contro l'Inter abbiamo voluto approfondire il duello a sinistra del Milan.