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Ecco perché Allegri punta ancora su Estupinan. Rispetto a Bartesaghi c’è un dato che …

Lazio-Milan, Estupinan: un dato contro Bartesaghi sorprende. Allegri ...
Lazio-Milan, Pervis Estupinan pronto a giocare ancora da titolare per la squadra rossonera dopo il suo gol nel derby contro l'Inter. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Lazio-Milan, Estupinan viaggia verso la seconda partita da titolare dopo il gol decisivo nel derby contro l'Inter. Massimiliano Allegri dovrebbe ancora una volta preferire l'ex Brighton rispetto a Davide Bartesaghi che è stato fino ad ora il titolare della fascia sinistra rossonera. Sicuramente non è una bocciatura per il terzino italiano, anzi. Il Milan continua a puntare su di lui per il presente e per il futuro, ma Allegri vorrà cavalcare l'onda lunga del derby con Estupinan che è al momento massimo di forma nella sua carriera in rossonero. Partendo proprio della giocata che ha deciso la sfida contro l'Inter abbiamo voluto approfondire il duello a sinistra del Milan.

Lazio-Milan, Estupinan ancora titolare

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Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i numeri offensivi dei due laterali in questa stagione con il Milan. E c'è un dato che salta all'occhio subito, specialmente dopo il derby. Ecco i dati grazie all'aiuto di 'Opta' e 'Sofascore'.

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Abbiamo analizzato i numeri offensivi dei due laterali sinistri e Bartesaghi vince in questa stagione su tutti praticamente, tranne sulle grandi occasioni create. Certo il terzino italiano ha giocato più partite, ma anche a livello di medie è superiore ad Estupinan sotto questo punto di vista. Il dato più interessanti è il terzo ingresso nella parte finale di campo. Bartesaghi è leggermente superiore con 3,42 volte di media contro i 2,89 di Estupinan.

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Vedendo questi dati sembrerebbe essere più offensivo Bartesaghi, specialmente nell'inserimento nelle aree di rigore avversarie. Ma Allegri punta su Estupinan proprio per quanto fatto in quella singola azione nel derby: l'ex Brighton è più scattante rispetto al terzino italiano e può lasciare più facilmente sul posto il suo avversario partendo da fermo. Bartesaghi è decisamente migliore in progressione palla al piede. Con l'onda lunga del derby l'ecuadoriano si merita un'altra occasione dal primo minuto. Vedremo se anche contro Marusic Estupinan sarà decisivo.

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