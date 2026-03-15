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Capello avvisa il Milan: “Con la Lazio è complicata. Estupinan segnale importante. Leao insolitamente …”

Capello avvisa al Milan: 'Con la Lazio è complicata. Estupinan segnale importante. Leao insolitamente ...'
Lazio-Milan, l'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha avvisato il Diavolo in vista della partita di questa sera all'Olimpico. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Il pareggio dell’Inter con l’Atalanta avrà portato allegria a Milanello, ma la trasferta di Roma non è affatto da prendere sotto gamba. E a volte, quando sei gasato e vuoi fare troppo, esageri e poi finisce male". L'ex allenatore rossonero Fabio Capello avvisa il Milan dopo il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta e prima della partita di questa sera tra i rossoneri e la Lazio. Ecco il suo parere da 'La Gazzetta dello Sport'. Allegri ha tanta esperienza, aiuta? "Aiuta di sicuro. Max è bravo a capire i momenti e ha molta esperienza. In più, è sempre equilibrato nelle dichiarazioni. Anche ieri in conferenza ha giustamente tenuto un profilo basso, continuando a insistere sulla Champions e toccando poco l’argomento scudetto: se il Milan dovesse portarsi a -5 poi, non vorrebbe dire automaticamente che il campionato sarebbe riaperto. Sognare e sperare è sempre lecito. Però tutto continuerebbe a dipendere dall’Inter, che dovrebbe sbagliare almeno altre due-tre partite. E allo stesso tempo, il Milan non dovrebbe smettere di vincere. Cominciando proprio da stasera a Roma".

Lazio-Milan, il parere di Capello

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Lazio-Milan, che partita sarà per i rossoneri? Capello sicuro: "Complicata. La squadra di Sarri di recente sta giocando con grande umiltà e ha pure buoni calciatori per colpire in ripartenza. Al Milan poi mancherà Rabiot. Quanto pesa la sua assenza? Tanto, perché è l’uomo che alza i giri del motore e dà ritmo a tutti gli altri. Senza Rabiot, la squadra spesso è diventata più piatta, quasi monocorde".

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Su Jashari: "Lo conosco ancora troppo poco per dare un giudizio. Se Allegri lo preferirà a Ricci, comunque, avrà le sue ragioni. So solo che il Milan dovrà essere molto ordinato". Capello si aspetta di più da Leao: "Pulisic è tornato da poco e sta crescendo. Mentre il portoghese mi sembra abbia perso le sue caratteristiche migliori, cioè l’accelerazione e l’uno contro uno. Forse non sta ancora benissimo, ma nel derby non mi è piaciuto granché e quando ha avuto le occasioni per colpire, è stato insolitamente lento e si è fatto infastidire al momento di concludere a rete". Chiusura su Estupinan: "Da come ha parlato dopo il gol nel derby, mi dà proprio la sensazione che Allegri gli sia finalmente entrato in testa. E non è un caso che la rete contro l’Inter sia nata eseguendo alla perfezione un dettame tattico di Max. Un segnale importante. Adesso può essere davvero un elemento utile in più per la volata".

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