Nel secondo tempo, invece, l'Atalanta di Palladino cresce sempre di più, ma la gara cambia attorno all'82esimo minuto di gioco. Sulemana appoggia un braccio su Dumfries che, ovviamente, cade a terra in modo plateale, l'arbitro però non fischia nulla. L'attaccante prova il tiro, che viene parato da Sommer, ma si fa trovare pronto Krstovic, che con un tap-in insacca il pallone in rete. Nel finale della gara viene espulso Chivu per proteste: salterà, quindi, la prossima partita.
La classifica—
Il pareggio, come già detto precedentemente, fa sorridere Allegri: il Milan va a -8, ma domani sera contro la Lazio avrà l'opportunità di accorciare le distanze andando a -5.
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