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Serie A, L’inter frena contro l’Atalanta: Krstovic rovina i piani dei nerazzurri

Serie A, L’inter frena contro l’Atalanta: Krstovic rovina i piani dei nerazzurri - immagine 1
Un grande 'tonfo' per l'Inter di Cristian Chivu. Krstovic dell'Atalanta rovina i piani dei nerazzurri pareggiando a San Siro: regalo al Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un grande 'tonfo' per l'Inter di Cristian Chivu. Il grande sabato di Serie A si apre con un risultato che fa assolutamente comodo al Milan: l'Inter a San Siro non va oltre il pareggio contro l'Atalanta (in goal Esposito e Krstovic, che fa un regalone al Milan di Allegri).

Nel primo tempo la partita si è giocata totalmente a viso aperto, con i nerazzurri che passano subito avanti al 26esimo minuto di gioco con Pio Esposito: sulla sinistra, tira un mancino potente che non lascia scampo a Carnesecchi. Nerazzurri vicinissimi al raddoppio in più frazioni di gioco.

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Nel secondo tempo, invece, l'Atalanta di Palladino cresce sempre di più, ma la gara cambia attorno all'82esimo minuto di gioco. Sulemana appoggia un braccio su Dumfries che, ovviamente, cade a terra in modo plateale, l'arbitro però non fischia nulla. L'attaccante prova il tiro, che viene parato da Sommer, ma si fa trovare pronto Krstovic, che con un tap-in insacca il pallone in rete. Nel finale della gara viene espulso Chivu per proteste: salterà, quindi, la prossima partita.

La classifica

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Il pareggio, come già detto precedentemente, fa sorridere Allegri: il Milan va a -8, ma domani sera contro la Lazio avrà l'opportunità di accorciare le distanze andando a -5.

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