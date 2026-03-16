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Condò: “Volata tra squadre stanche. Il Milan ha fatto capire di non avere la forza per salire perché …”

Condò: 'Volata tra squadre stanche. Il Milan ha fatto capire di non avere la forza per salire perché ...'
Paolo Condò, giornalista sportivo, ha commentato Lazio-Milan 1-0, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 svoltasi ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma, nel suo editoriale per il 'Corriere della Sera' di oggi. Ecco cosa ha scritto
Daniele Triolo Redattore 

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha commentato Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico' e terminata 1-0 per i padroni di casa in virtù del gol di Gustav Isaksen al 26'. Ecco cosa ha scritto Condò.

Lazio-Milan 1-0, l'analisi di Condò sul 'CorSera'

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"Il Milan ha mancato il colpo. Il pari dell’Inter gli aveva aperto una finestra per risalire a - 5 ma la Lazio, in versione deluxe per il ritorno dei tifosi allo stadio, l’ha richiusa sbattendola: gol di Isaksen seguito da un’efficace resistenza alla disordinata pressione rossonera. Il Milan passa dalla chance del -5 alla realtà del - 8. È curioso che la Lazio, dopo aver tolto lo Scudetto all’Inter un anno fa, glielo abbia quasi restituito adesso".

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Quindi, Condò è passato ad una disamina più generale sull'andamento del campionato e, in particolare, sulla lotta per la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League:  "Stiamo assistendo a una volata fra squadre stanche di testa, fiaccate dalle infinite polemiche arbitrali che hanno innegabili basi ma spostano ogni analisi sul piano del lamento se non addirittura del complotto. A fine stagione sarà necessario un reset profondo".

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"Il Milan ha fatto capire di non avere la forza per salire ancora, perché ha il quinto attacco del torneo e nelle serate in cui deve spingere, com’era questa, non riesce a farlo senza scoprirsi. Ora penserà a mettere in sicurezza il posto Champions, tenendo presente che il Napoli gli è ormai addosso, ma la Juventus quinta dista ancora 7 punti, che sono tanti", la chiosa del giornalista nel suo editoriale per il 'CorSera'.

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