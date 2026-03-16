Quindi, Condò è passato ad una disamina più generale sull'andamento del campionato e, in particolare, sulla lotta per la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League : "Stiamo assistendo a una volata fra squadre stanche di testa, fiaccate dalle infinite polemiche arbitrali che hanno innegabili basi ma spostano ogni analisi sul piano del lamento se non addirittura del complotto. A fine stagione sarà necessario un reset profondo".

"Il Milan ha fatto capire di non avere la forza per salire ancora, perché ha il quinto attacco del torneo e nelle serate in cui deve spingere, com’era questa, non riesce a farlo senza scoprirsi. Ora penserà a mettere in sicurezza il posto Champions, tenendo presente che il Napoli gli è ormai addosso, ma la Juventus quinta dista ancora 7 punti, che sono tanti", la chiosa del giornalista nel suo editoriale per il 'CorSera'.