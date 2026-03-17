Milan, il modus operandi con Leao è chiaro. Attenzione al sostituto...

Dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio nell'ultimo turno di Serie A, Rafael Leao è finito nell'occhio del ciclone mediatico per la sua prestazione negativa, ma soprattutto per il discusso episodio avvenuto nel momento del cambio per Fullkrug. Ma come spiega bene il nostro Stefano Bressi nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di 'Pianeta Milan', non esiste nessun caso con Christian Pulisic o Massimiliano Allegri. Sono situazioni da campo che succedono e che sono già state risolte, viste le notizie di distensione che arrivano da Milanello. E ora, dopo questo episodio, Leao sembra che sia sul mercato perché scontento e non più al centro del progetto. Come ricorda Stefano Bressi, sembra un modus operandi già visto con Theo Hernandez nella passata stagione.