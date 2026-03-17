Milan, tutto passato tra Pulisic e Leao: i due si sono confrontati a Milanello

Tutto rientrato a Milanello tra Christian Pulisic e Rafael Leao . Dopo il caos che ha seguito Lazio-Milan , la tensione tra i due attaccanti rossoneri sembra essere rientrata senza grossi problemi. A riportarlo Emanuele Baiocchini , inviato di 'Sky Sport' che ha spiegato cosa è successo oggi tra i due. Dopo la sessione di analisi-video del match, i due rossoneri hanno avuto un confronto sereno che si è concluso con una stretta di mano amichevole, con la promessa di terminare la stagione nel miglior modo possibile.

L'episodio ormai alle spalle dei due è la rabbia di Rafa Leao verso il partner d'attacco per ciò che è successo prima del cambio in Lazio-Milan. Infatti, il numero 11 rossonero ha avuto due grandi occasioni per servire il taglio del portoghese alle spalle della difesa biancoceleste, ma in entrambi i casi l'ex Chelsea non ha trovato il tempo per servirlo. Al momento della sostituzione con Fullkrug, Leao ha mostrato tutta la sua frustrazione uscendo dal campo lentamente e rifiutando per due volte l'abbraccio con Massimiliano Allegri. Per fortuna di tutti, questo episodio è già alle spalle e ora i due possono tornare a fare quello che sanno fare meglio, ovvero incantare con le loro giocate i tifosi del Diavolo.