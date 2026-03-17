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Milan, caso Pulisic-Leao rientrato del tutto. Ecco cosa è successo oggi a Milanello

Milan, tutto passato tra Pulisic e Leao: i due si sono confrontati a Milanello
Finito il 'caso' Pulisic-Leao dopo quello che è successo tra i due in Lazio-Milan. I due di sono confrontati serenamente a Milanello
Redazione

Tutto rientrato a Milanello tra Christian Pulisic e Rafael Leao. Dopo il caos che ha seguito Lazio-Milan, la tensione tra i due attaccanti rossoneri sembra essere rientrata senza grossi problemi. A riportarlo Emanuele Baiocchini, inviato di 'Sky Sport' che ha spiegato cosa è successo oggi tra i due. Dopo la sessione di analisi-video del match, i due rossoneri hanno avuto un confronto sereno che si è concluso con una stretta di mano amichevole, con la promessa di terminare la stagione nel miglior modo possibile.

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L'episodio ormai alle spalle dei due è la rabbia di Rafa Leao verso il partner d'attacco per ciò che è successo prima del cambio in Lazio-Milan. Infatti, il numero 11 rossonero ha avuto due grandi occasioni per servire il taglio del portoghese alle spalle della difesa biancoceleste, ma in entrambi i casi l'ex Chelsea non ha trovato il tempo per servirlo. Al momento della sostituzione con Fullkrug, Leao ha mostrato tutta la sua frustrazione uscendo dal campo lentamente e rifiutando per due volte l'abbraccio con Massimiliano Allegri. Per fortuna di tutti, questo episodio è già alle spalle e ora i due possono tornare a fare quello che sanno fare meglio, ovvero incantare con le loro giocate i tifosi del Diavolo.

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