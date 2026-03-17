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Milan, chi è e come gioca Stanic: può essere l’attaccante di ‘peso’? Numeri e video

Milan, chi è e come gioca Stanic: può essere l'attaccante di 'peso'? Numeri e video
Milan, secondo le ultime notizie di calciomercato ci sarebbe anche Petar Stanic del Ludogorets nel mirino dei rossoneri per l'estate. Ecco chi è, come gioca e i suoi numeri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le voci sulle possibili mosse del Milan nella prossima sessione di calciomercato. Come riportato oggi da 'SportMediaset' i rossoneri sarebbero sulle tracce di Petar Stanic del Ludogorets valutato come possibile rinforzo per l'attacco rossonero, nome che si va ad aggiungere a quello di Nusa. Chi è Stanic? Classe 2001 di nazionalità serba. Ha iniziato a giocare nella Dinamo Pančevo. A luglio del 2021 il passaggio alla Stella Rossa. Dal 2025 gioca con il Ludogorets. Alto 186 centimetri gioca perlopiù come trequartista o ala molto offensivo e lo testimoniano i numeri.

Calciomercato Milan, ecco chi è e come gioca Stanic

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Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare in profondità che tipo di giocatore sia Stanic grazie ai dati forniti da 'Opta' e 'Sofascore'.

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Stanic è un centrocampista molto offensivo che sa giocare bene con entrambi i piedi. Come possiamo vedere dalla heatmap predilige giocare al centro del campo, abbastanza lontano dalla porta. Non è una prima punta o un bomber d'are di rigore., anche se i numeri sono davvero interessanti: 33 partite giocate con 14 gol e 7 assist. 72 minuti di media e 23 volte utilizzato da titolare. 4 grandi occasioni create con ben 6 passaggi in zona offensiva di media. I tiri di media sono di poco superiori ai 2, mentre gli XG totali superano i 10. Bassa la percentuale realizzativa (17,5%). Ecco un video sulle sue giocate

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Come possiamo vedere non è certamente una prima punta, ma un giocatore che sa come trovare la rete e sa come inserirsi molto bene per farsi trovare pronto quando serve. Sa segnare anche di testa e il tiro da lontano è più che buono. Batte anche i calci piazzati e sa trovare i compagni, ma come possiamo vedere parte spesso e volentieri lontano dall'area di rigore avversaria. Difficile pensare che possa essere un'idea per rafforzare l'attacco del Milan da primissima punta, ma sicuramente è un calciatore molto interessante.

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