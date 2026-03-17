Stanic è un centrocampista molto offensivo che sa giocare bene con entrambi i piedi. Come possiamo vedere dalla heatmap predilige giocare al centro del campo, abbastanza lontano dalla porta. Non è una prima punta o un bomber d'are di rigore., anche se i numeri sono davvero interessanti: 33 partite giocate con 14 gol e 7 assist. 72 minuti di media e 23 volte utilizzato da titolare. 4 grandi occasioni create con ben 6 passaggi in zona offensiva di media. I tiri di media sono di poco superiori ai 2, mentre gli XG totali superano i 10. Bassa la percentuale realizzativa (17,5%). Ecco un video sulle sue giocate .

Come possiamo vedere non è certamente una prima punta, ma un giocatore che sa come trovare la rete e sa come inserirsi molto bene per farsi trovare pronto quando serve. Sa segnare anche di testa e il tiro da lontano è più che buono. Batte anche i calci piazzati e sa trovare i compagni, ma come possiamo vedere parte spesso e volentieri lontano dall'area di rigore avversaria. Difficile pensare che possa essere un'idea per rafforzare l'attacco del Milan da primissima punta, ma sicuramente è un calciatore molto interessante.